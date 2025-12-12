9 miliona KM za uposlenike: Bingo Group i ove godine svojim radnicima isplatila dodatnih 1.000 KM uz novembarsku platu

Bingo Group, najveća domaća poslovna grupacija u Bosni i Hercegovini, i ove godine je svojim uposlenicima isplatila dodatnih 1.000 KM uz novembarsku platu.

Kako je saopćeno iz ove kompanije, naknada je isplaćena svim radnicima koji imaju radni staž duži od šest mjeseci.

Za ovogodišnju isplatu izdvojeno je 7.808.000 KM.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa iznose dodatnih 1.200.000 KM, čime je ukupni iznos koji je Bingo Group izdvojila nešto više od 9.000.000 KM.

Ovaj potez još jednom potvrđuje da Bingo Group dugoročno podržava svoje radnike i gradi stabilno poslovanje. U vremenu ekonomskih izazova, ovakvi primjeri posebno dolaze do izražaja kao znak odgovornog odnosa prema zaposlenima.

– Naši usposlenici su sve, da nije njih ne bi bilo ni svega ovoga. Cijenimo i poštujemo svakog radnika jer samo skupa možemo postizati bolje rezultate – kazao je radnije vlasnik grupacije Senad Džambić.

Bingo je jedan od najvećih domaćih investitora, sa snažnim utjecajem na zapošljavanje i razvoj domaće proizvodnje. Kontinuitet ove prakse dodatno potvrđuje posvećenost grupacije da i u složenijem tržišnom okruženju ostane fokusirana na ljude.

