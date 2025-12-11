Ova 3 znaka od 12. decembra jahaće na divljem talasu uspjeha: Tvrdi čuveni astrolog TAMARA Globa

Period koji počinje 12. decembra biće posebno turbulentan i osjetiće ga cijeli Zodijak, otkriva Tamara Globa, ali ova tri horoskopska znaka imaće, kaže čuveni ruski astrolog, na raspolaganju „supersonični lift“ koji će ih odvesti do vrtoglavih uspjeha.

Astrološka pozadina posljednjeg mjeseca 2025. godine biće moćna i kontradiktorna. Energija Strijelca, pod čijim će pokroviteljstvom proći decembar, spojiće odlučnost sa sanjarenjem, a pragmatizam s potragom za uzvišenim idealima. Čeka nas period pun grandioznih planova i neočekivanih obrta. Kako Tamara Globa primjećuje, usred opšte turbulencije izdvojiće se dani kada će se zvijezde poravnati u izuzetno povoljnim obrascima, posebno za tri horoskopska znaka, piše Žena Blic.

Poznat je i tačan datum. Prvi od tih „vrhunskih trenutaka“, kako ih naziva poznati astrolog, zakazan je za 12. decembar. Ovaj dan izuzetno je povoljan za pokretanje važnih projekata, sklapanje sporazuma i preduzimanje smjelih koraka ka ostvarenju snova. Za tri vodena znaka – Raka, Škorpiju i Ribe – vibracije koje će osjetiti biće odskočna daska koja će pokrenuti niz pozitivnih promjena. Oni neće jednostavno jahati na divljim talasima sreće poput profesionalnih surfera, već će postati aktivni kreatori svoje nove stvarnosti.

Rak

Pred osobama rođenim u znaku Raka je period duboke unutrašnje harmonije i sticanja čvrstog temelja u svim oblastima života. Od 12. decembra energija će ih podstaći da daju prioritet onome čemu streme i da izgrade stabilne temelje.

Na polju ličnih odnosa osjetiće dugo očekivanu toplinu i međusobno razumijevanje. Rakovi koji su dugo sanjali o jačanju porodičnih veza ili pronalasku srodne duše mogli bi dobiti šansu. Tamara Globa savjetuje da tokom ovog perioda posebno brinu o voljenima i svjesno stvaraju prijatnu atmosferu – to će biti najbolja investicija u buduću sreću. I singl Rakovi imaće svoju priliku, jer im zvijezde spremaju nove susrete koji bi mogli prerasti u nešto ozbiljno.

Karijera i finansije zahtijevaće poseban pristup. Ovo je idealno vrijeme za završetak dugogodišnjih projekata, sistematizaciju poslova i sticanje povjerenja menadžmenta ili partnera. Moguće su unosne ponude, ali važno je izbjeći ishitrene odluke i pažljivo provjeriti sve detalje. Astrolog preporučuje da preispitate svoje obaveze, da se bez žaljenja oslobodite onih iscrpljujućih i fokusirate se na zadatke koji donose stabilnost i rast.

Škorpija

Škorpije, čija je priroda stvorena za transformaciju, dobiće moćan alat za restart počevši od 12. decembra. Pod okriljem zvijezda moći će vidjeti suštinu stvari, skrivene motive drugih ljudi i najprofitabilnije prilike.

Finansijska i profesionalna pitanja biće ključna područja za pobjedu. Škorpije mogu otkriti skrivene izvore prihoda, savladati teške pregovore ili dobiti unosnu ponudu koja će radikalno promijeniti njihov status. Ključ uspjeha leži u hladnom proračunu i strateškom planiranju. Neptunova energija, pojačana povoljnim aspektima, zahtijeva provjeru svih informacija, dok Jupiter može rasplamsati strast – važno je održati ravnotežu. Tamara Globa savjetuje da zapišete sve uvide i ideje koje vam padnu na pamet tokom ovog perioda, jer će se kasnije sjediniti u besprekoran plan.

Emotivni život ulazi u period mira i spokoja. Okružene brigom voljenih, Škorpije će moći preispitati svoje odnose, bezbolno se osloboditi toksičnih veza i napraviti prostor za nove, kreativne kontakte. Ovo je vrijeme kada naporan rad i jasnoća cilja garantovano vode do prosperiteta.

Ribe

Za Ribe, znak najosjetljiviji na kosmičke vibracije, period od 12. decembra biće vrijeme vrhunske inspiracije. Naći će se u epicentru povoljnih energija, što će im omogućiti da bukvalno manifestuju svoje misli i želje.

Kreativnost i samoizražavanje biće u centru pažnje. Mogu se pojaviti sjajne ideje kojih ste se dugo plašili, ili ćete otkriti sposobnosti za koje niste ni znali da postoje u vama. Ovo je pravo vrijeme da počnete pisati knjigu, pokrenete umjetnički projekat ili predložite nekonvencionalno rješenje na poslu – sve će teći lako i graciozno. Važno je da ne gušite ovaj tok sumnjama, već da mu date prostor.

Duhovna potraga i intuicija biće pojačane. Ribe će biti osjetljivije na druge ljude i okolnosti, što će im pomoći da izbjegnu probleme i formiraju samo korisne saveze. Odgovori na najvažnija životna pitanja mogu doći iznutra – kroz snove ili neočekivane tragove sudbine. Tamara Globa upozorava na iskušenje pretjeranog rasipanja energije: vaša inspiracija može odlutati u svijet snova. Tajna uspjeha je fokusirati se na jedan ili dva najvažnija i najinspirativnija cilja, uz jasne i konkretne korake.

Dakle, druga polovina decembra 2025. godine biće period kojim će ova tri horoskopska znaka dominirati, jer će biti spremni na promjene i susresti se s izuzetno sretnim spletom zvezdanih okolnosti. Kako Tamara Globa naglašava, taj aspekt nije magična garancija, već otvaranje prema novim dimenzijama. Sreća će biti naklonjena onima koji se ne boje svjesno krenuti ka svojim ciljevima, vjerujući ne samo zvijezdama, već i sopstvenoj mudrosti, prenosi Novi.

