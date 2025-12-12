Ko je uspješna Bosanka koja je dobila jedno od najznačajnijih evropskih priznanja za istraživanje raka?

Bosanska naučnica dr. Samra Turajlić osvojila je Pezcoller Foundation–EACR nagradu, jedno od najznačajnijih evropskih priznanja u oblasti istraživanja raka.

Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje vrhunskim istraživačima čiji rad povezuje osnovnu nauku s budućim kliničkim primjenama. Pezcoller Foundation–EACR priznanje svake godine dobija jedan naučnik s izuzetnim rezultatima i najviše 15 godina postdoktorskog iskustva, čime se posebno nagrađuje izvrsnost u ranim fazama karijere.

Turajlić će nagradu zvanično preuzeti na EACR kongresu 2026. godine, gdje će održati i nagradno predavanje, nakon čega slijedi i predavanje u Trentu u organizaciji Pezcoller fondacije.

Bogata karijera

Dr. Samra Turajlić je klinička naučnica koja od septembra 2025. vodi Cancer Research UK Manchester Institute, jednu od ključnih istraživačkih institucija u Velikoj Britaniji. Prije ovoga, skoro deceniju je radila kao konsultant medicinski onkolog u Royal Marsden bolnici, fokusirajući se na melanom i karcinom bubrega.

Inače, Turajlić je studirala medicinu na Oxfordu, a svoje doktorske studije posvetila je genetici melanoma i razvoju rezistencije na ciljane terapije, doprinoseći prvim značajnim otkrićima o rijetkim vrstama melanoma i otpornosti na BRAF inhibitore. Godine 2014. dobila je prestižni CRUK Clinician Scientist Fellowship, nakon čega je u Londonu počela primjenjivati evolucijske modele kako bi objasnila kompleksne procese u razvoju tumora bubrega. Od 2019. vodila je vlastitu istraživačku grupu u Francis Crick Institutu i CRUK Advanced Clinician Scientist.

Istraživanja i priznanja

Njen naučni rad obuhvata osnovna, translacijska i klinička istraživanja, a predvodi i studije posvećene razumijevanju nastanka tumora, širenja metastaza i razvoja otpora na terapiju. Laboratorij koji vodi razvija napredne dijagnostičke metode i modele koji bi u budućnosti trebali poboljšati ishode liječenja.

Turajlić je aktivna i u organizacijama koje pružaju podršku pacijentima, među kojima su Kidney Cancer Support Network i Melanoma Focus, te je jedna od viših urednica u Macmillan Cancer Support. Njen rad finansiraju neke od vodećih svjetskih institucija i istraživačkih fondacija, uključujući Melanoma Research Alliance, NIH, Department of Defence, CRUK, MRC, kao i kompanije Roche i BMS.

Dobitnica je i ESMO Translational Research Award 2022., kao i UK COVID Cancer Pandemic Prize za doprinos razumijevanju uticaja pandemije na pacijente oboljele od raka. Od 2024. godine predvodi britanski konzorcij MANIFEST, posvećen istraživanju odgovora, rezistencije i toksičnosti imunoterapije.

