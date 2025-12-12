Kako je smrt kineskog radnika razotkrila mračnu tajnu velikog gradilišta u BiH?! Najavljeno kao investicija od 100 miliona KM…

Na Komanje Brdu u Stocu u toku je izgradnja ogromne solarne elektrane koja je predstavljena kao značajno ulaganje u obnovljive izvore energije, s ukupnom investicijom od približno 100 miliona maraka.

Kako je najavljeno, izgradnjom bi ovo područje trebalo postati najveći fotonaponski objekat u Bosni i Hercegovini. Projekat, međutim, od početka prate kontroverze.

Od sankcionisane kineske firme sa američke crne liste zbog vojnih veza, poginulog radnika, do na desetine ilegalnih kineskih radnika koji su nedavno otkriveni.

Naime, nakon nedavne smrti kineskog radnika, nadležne službe pronašle su na istom gradilištu na desetine ilegalnih radnika. Ekipa Detektora posjetila je gradilište i uvjerila se da, uprkos nepoštivanju zakona Bosne i Hercegovine, gradilište i dalje radi.

