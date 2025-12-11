Meksiko uveo ogromne carine Kini

Meksički Senat usvojio je paket novih carina koje će pogoditi stotine proizvoda, od kojih mnogi dolaze iz Kine.

Predsjednica Claudia Sheinbaum poručila je da su ove mjere nužne za poticanje domaće proizvodnje, a na snagu bi trebale stupiti 1. januara 2026. godine, navodi BBC. Nove carine, koje će iznositi i do 50 posto, primjenjivat će se na više od 1400 proizvoda, među kojima su metali, automobili, odjeća i kućanski aparati. Mjerama će biti obuhvaćeni deseci država koje nemaju sporazum o slobodnoj trgovini s Meksikom, uključujući, pored Kine, i Tajland, Indiju i Indoneziju.

Odluka je izazvala snažnu reakciju Pekinga. Portparol kineskog ministarstva trgovine izjavio je u četvrtak da će ove mjere “ozbiljno naštetiti interesima trgovinskih partnera, uključujući Kinu”. Dodao je da je u toku analiza meksičke trgovinske politike te pozvao Meksiko da “preispita” svoju odluku. Zanimljivo je da je Kina ove sedmice najavila jačanje saradnje s latinoameričkim i karipskim zemljama, dok se kineske kompanije, poput automobilskih marki BYD i MG, posljednjih godina sve više šire na meksičko tržište.

Ovaj potez dolazi u osjetljivom trenutku dok Meksiko pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama o visokim uvoznim porezima kojima je zaprijetio američki predsjednik Donald Trump. Washington je ranije izrazio bojazan da bi Peking mogao koristiti Meksiko kako bi zaobišao američke carine. Vlada predsjednice Sheinbaum pokušava postići smanjenje carina koje je najavila Bijela kuća, uključujući moguće namete od 50 posto na meksički čelik i aluminij.

Trump je ranije prijetio i dodatnim carinama iz različitih razloga, uključujući namet od 25 posto kao pritisak da Meksiko pojača borbu protiv krijumčarenja sintetičkog opioida fentanila u SAD. U ponedjeljak je uputio novu prijetnju – carinu od 5 posto – optužujući Meksiko za kršenje sporazuma koji američkim poljoprivrednicima garantira pristup vodi. “To je veoma nepravedno prema našim američkim farmerima koji zaslužuju ovu prijeko potrebnu vodu”, objavio je na društvenim mrežama, pozivajući se na ugovor star više od 80 godina.

SAD ostaje najveći trgovinski partner Meksika, što dodatno pojačava političke i ekonomske tenzije između dvije zemlje, pišu Vijesti.ba.

