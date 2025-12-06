Zašto je Južna interkonekcija najvažniji projekt: Otvorena vrata investicijama iz SAD

Najave o pokretanju projekta Južne interkonekcije kao američke investicije, gasovoda koji bi Bosnu i Hercegovinu povezao s terminalima LNG gasa preko Hrvatske i omogućio smanjenje ovisnosti o dotoku ruskog gasa kroz Srbiju, dobile su veliki odjek u stručnoj javnosti. Iako postoje različiti pristupi kada je riječ o modelu upravljanja i finansiranja, ključna poruka ekonomskih analitičara jeste da ovaj projekt predstavlja dugoočekivanu razvojnu šansu koju BiH ne bi smjela propustiti.

Američke investicije

Ekonomista Faruk Hadžić smatra da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih poduhvata u posljednjim decenijama.

– S ekonomskog gledišta, u potpunosti se mogu saglasiti s mišljenjem brojnih kolega ekonomista koji ukazuju da je Južna interkonekcija jedan od najvažnijih strateških energetskih projekata za Bosnu i Hercegovinu. BiH dugo nije imala investiciju ovakvog obima i potencijala – kaže Hadžić.

Prema njegovoj procjeni, najveći efekti mogu se očekivati u domenu sigurnog snabdijevanja energijom, industrijalizacije i otvaranja novih radnih mjesta. Navodi da su takvi projekti u BiH bili rijetkost i da se zbog toga mora izbjeći uobičajena praksa političkog odgađanja. Drugi pozitivni aspekt vidi u mogućnosti jačanja ekonomskih odnosa sa SAD.

– Južnu interkonekciju ne treba posmatrati kroz kratkoročne političke rasprave, nego kao dugoročni investicijski temelj. Ako se projekt uspješno realizuje, vjerujem da bi to moglo otvoriti put većim američkim investicijama – ističe Hadžić.

Strateška vrijednost

Ekonomski analitičar Igor Gavran također prepoznaje stratešku vrijednost Južne interkonekcije, ali naglašava značaj jasnih pravila i transparentnih procedura. Upozorava da projekt, iako nosi veliki razvojni potencijal, može biti ekonomski rizičan ukoliko se realizuje netransparentno ili bez dugoročnog modela upravljanja u korist države.

– Ono što je, ipak, izvjesno jeste ogroman strateški značaj – BiH bi dobila pristup drugim izvorima gasa i mogućnost da konačno postane tranzitna zemlja, a ne samo krajnji potrošač – kaže Gavran.

On podsjeća da interkonekcija može omogućiti širenje gasne mreže u dijelove zemlje koji danas nemaju pristup ovom energentu, što bi otvorilo put razvoju industrije i smanjenju zagađenja.

Gavran naglašava da je potrebno insistirati na tenderima, konkurentnosti i zaštiti ekonomskih interesa države.

Podrška dolazi i iz diplomatskih krugova. Otpravnik poslova SAD u BiH Džon Ginkel (John Ginkel) nedavno je poručio da BiH nema više prostora za odgađanje.

Radovi naredne godine

– Bosna i Hercegovina je u potpunoj zavisnosti od ruskog gasa, a ta opskrba je nepouzdana. EU zabranjuje ruski gas, Bugarska najavljuje blokadu do 2028. BiH će trebati novi izvor. Južna interkonekcija omogućila bi pouzdan LNG i jačanje strateških veza sa SAD – naveo je Ginkel, uz procjenu da bi, uz političku odluku, radovi mogli početi već naredne godine.

Facebook komentari