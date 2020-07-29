Assadovi ljudi organiziraju pobunu u Siriji?

Četiri izvora bliska obitelji Assad kažu da se bivši sirijski predsjednik, koji je prošlog prosinca pobjegao u Rusiju , uglavnom pomirio sa životom u egzilu u Moskvi.

Međutim, izvještava se da neki visokopozicionirani ljudi iz njegovog kruga, uključujući njegovog brata Mahera , ne prihvaćaju gubitak moći.

Navodno se dvojica Assadovih nekadašnjih najbližih suradnika, general Kamal Hassan i milijarder Rami Makhlouf , natječu u formiranju milicija u obalnim područjima Sirije i Libanona , uglavnom među pripadnicima alavitske zajednice.

Zajedno s drugim frakcijama financiraju više od 50 000 boraca u pokušaju da osiguraju njihovu odanost.

Jedna od nagrada na ovom natjecanju je mreža od 14 podzemnih zapovjednih centara i skladišta oružja iz kasne faze Assadove vladavine, čije su postojanje potvrdili časnici i regionalni guverner.

Hassan, bivši šef vojne obavještajne službe, uporno šalje poruke zapovjednicima, žaleći se na izgubljeni utjecaj i predstavljajući vizije kako vladati obalom, bivšim Assadovim uporištem.

Makhlouf, Assadov rođak i nekadašnji financijer režima, sada se predstavlja kao mesijanska figura koja će se vratiti na vlast nakon “konačne bitke”.

Sa svoje strane, nova sirijska vlada angažirala je još jednog bivšeg Assadovog čovjeka , Khaleda al-Ahmada, da uvjeri bivše alavitske vojnike i civile da imaju mjesto u novoj Siriji.

Detalji planova temelje se na intervjuima s 48 ljudi upoznatih sa situacijom te na pregledanoj financijskoj i operativnoj dokumentaciji, prema Reutersu.

