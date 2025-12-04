Dnevni horoskop za 5. decembar: Rakovi, čuvajte se prevare, Strijelčevi, izbjegavajte sukobe, Jarčevi, pazite na šta trošite novac

Ovan

Čudno je kako neke stvari iz prošlosti još uvek utiču na vaše trenutno raspoloženje. Pomirite se sa činjenicom – više nemate kontrolu niti uticaj na određene ljude. Umjesto da se pitate zašto je to tako, poradite na sopstvenom ponašanju. Za početak, pogledaj svoje greške. Pred vama je još mnogo posla na ličnom razvoju.

Bik

Jedna situacija vezana za vaš profesionalni život će vam danas oduzeti mnogo energije. Saradnici ili nadređeni na neki način manipulišu vama i koriste informacije za ličnu korist. Izbegavajte sukobe po svaku cenu. Najbolje bi bilo da se na vreme povučete iz bilo kakvih „mutnih akcija”. Najbolji izgovor su nedovršeni poslovi.

Blizanci

Danas bi bilo preporučljivo da se ne povjeravate ljudima oko sebe, čak ni najbližim prijateljima. Neke stvari će najverovatnije biti pogrešno protumačene. Ne tražite krivca u njima – to je nepovoljan položaj planeta. Samo sačekajte povoljniji trenutak da kažete šta vam je na umu.

Rak

Nemojte nasedati na priče o uspehu preko noći, posebno ako se danas od vas traži da uložite svoj teško zarađeni novac u neke sumnjive projekte. Nesporazumi u komunikaciji, potreba za razotkrivanjem laži samo su mali dio onoga sa čime se danas suočavate. Okrenite se dragim ljudima koji od vas ne očekuju materijalnu korist. Obavezno se konsultujte i pitajte za mišljenje drugih ljudi.

Lav

Neke stvari i obaveze koje ste danas naumili da završite ispostaviće se mnogo komplikovanijim nego što ste u početku mislili. Savet za vas: ne forsirajte ništa što ne izgleda obećavajuće od početka. S druge strane, privatne stvari zahtevaju vašu punu pažnju, posebno one koje se tiču kruga uže porodice. Budite na pravom mestu u pravo vreme.

Djevica

Danas obratite pažnju na unutrašnji glas, a preporučuje se i da slijedite sopstvenu intuiciju. Ne preporučuje se da učestvujete u bilo kakvim poslovnim poduhvatima. Ako planirate da danas završite ispit, završnu provjeru znanja ili slično, pokušajte da to odložite za skoriju budućnost. Obaveze te vrste mogu sačekati danas.

Vaga

Ako ste se jutros probudili lošeg raspoloženja, osetili želju da se automatski vratite u krevet – uradite to. Međutim, ako postoje obaveze koje su vam hitne, znate šta da radite. Ostavite svako nepotrebno angažovanje za neki drugi put. Razgovori i pregovori neće ići u željenom pravcu, a sva je prilika da ćete se osećati prilično iznevereno i frustrirano.

Škorpija

Obratite pažnju na male signale koji danas sugerišu da stvari ne idu u željenom pravcu. Neke situacije na poslu mogu da aktiviraju dugo potiskivane negativne emocije – posebno agresiju prema drugima. Iskrenost u razgovoru je vaša glavna prednost. Nemojte pristajati na bilo kakve kompromise.

Strijelac

Proverite određene informacije nekoliko puta danas. Ne verujte svemu što vam se servira. Naravno, ako se radi o malim stvarima, sitnicama, nema razloga za paranoju. Ali sve što se tiče profesionalne strane vašeg života ili nekih dubljih tema, uzimajte sa rezervom. Izbjegavajte sukobe.

Jarac

Čuvajte se nepromišljenih poteza kada su finansije u pitanju. Pazite na šta trošite novac. Takođe, danas nikome ne pozajmljujte ništa vredno. Ovaj dan je pogodan za sređivanje starih računa. Pokušajte da završite što više obaveza i stvari koje ste vešto izbegavali.

Vodolija

Niste raspoloženi za druženje ili čak druženje sa vama bliskim ljudima. To ne znači da morate biti lišeni zabave po ceo dan. Pronađite nešto što će vas zaokupiti a što ne uključuje prisustvo drugih ljudi. Zanimljiv roman, čišćenje stana, slikanje, pisanje – sve su to stvari koje bi vas danas mogle zabaviti.

Ribe

Na privatnom planu sve je u najboljem redu. Neki sukobi iz neposredne prošlosti su konačno rešeni, a vaša savejst je čista. Pa ipak, stičete utisak da neko nije iskren u svojim namjerama prema vama. Ne povjeravajte se drugima, posebno ne svojim ličnim problemima. Neko bi mogao da zloupotrebi tvoju iskrenost, piše naj žena.

