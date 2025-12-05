Palestinci na ulicama dijele slatkiše slaveći smrt Abu Shababa

Kako navode lokalni mediji, Abu Shabab je ubijen u okolnostima koje još nisu u potpunosti razjašnjene, ali se njegovo ime već godinama dovodi u vezu sa saradnjom s izraelskim snagama i napadima na Palestince.

Prema izvještajima izraelskih i regionalnih medija, Abu Shabab je sarađivao s Izraelom tokom dvije godine genocidnog rata u Gazi, pljačkajući humanitarnu pomoć, te otimajući i ubijajući palestinske civile i borce Hamasa. Djelovao je iz istočnog Rafaha, područja pod potpunom izraelskom kontrolom, a navodno je bio naoružan i imao podršku izraelskih snaga iz zraka.Iz Hamasa su poručili da je sudbina koja ga je zadesila “neizbježna sudbina svih koji izdaju svoj narod i domovinu i pristanu biti alat u rukama okupacije”, iako pokret nije preuzeo odgovornost za njegovo ubistvo. Izraelski vojni radio prenio je da je Abu Shabab prebačen u bolnicu Soroka u Beeršebi, gdje je navodno podlegao ranama, što je bolnica negirala.zraelski Kanal 12 javio je da su ga upravo izraelske snage prevezle u bolnicu nakon što je pogođen, dok je njihov novinar Amit Segal ocijenio da je riječ o “lošem razvoju događaja za Izrael”,pišu Vijesti

Na ulicama Gaze slavlje je počelo gotovo odmah po objavi vijesti. Građani su snimani kako dijele slatkiše i izražavaju zadovoljstvo smrću čovjeka kojeg je Hamas nazivao jednim od najopasnijih kolaboracionista i najtraženijih pojedinaca u Pojasu Gaze.

Facebook komentari