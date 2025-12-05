Saborski zastupnik Grmoja traži da Helezu zabrane ulazak u Hrvatsku

“Osuđujem govor mržnje ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji svojim djelovanjem konstantno pokazuje da mu nije u interesu dijalog ni poboljšavanje odnosa među narodima već isključivo sijanje netrpeljivosti i podjela”, napisao je Grmoja na društvenoj mreži Facebook, dodavši:

“Nedavno je svojim potezima pokazao kako simpatizira Iran, danas se obrušio na hrvatsku zastupnicu u Europskom parlamentu i američkog državljanina, a pravo pitanje je što tek slijedi. Pozivam institucije Republike Hrvatske da Helezu i sličnima zabrane ulazak u Hrvatsku i na taj način pokažu što misle o njegovom skandaloznom istupu. Naš strateški nacionalni interes je puna ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na sve što se događa, postaje sve jasnije da je treći entitet nužni minimum za postizanje te ravnopravnosti. Bez obzira na Zukana i slične, siguran sam da ćemo se izboriti za svoju ravnopravnost i tako dati doprinos stabilnijoj i uređenijoj Bosni i Hercegovini”,pišu Vijesti

Helez je u srijedu izjavio da da su hrvatska eurozastupnica Željana Zovko i Max Primorc, viši funkcioner Fondacije Heritage iz SAD, “ustaška kopilad”, te ih optužio da u Washingtonu lobiraju za podjelu Bosne i Hercegovine. Za Zovko je istakao i da je “poluretardirana”.

