Rekordna proizvodnja struje iz vjetra u Njemačkoj snižava cijene struje

Prema prognozi, Njemačka će početkom sljedećeg tjedna zabilježiti rekordnih 53 gigavata (GW) proizvodnje električne energije iz vjetra, što znači da će vjetroelektrane proizvoditi dovoljno električne energije za pokrivanje gotovo svih potreba zemlje u tom trenutku.

Osim toga, u Njemačkoj se očekuje toplo vrijeme, s temperaturama osam posto iznad dugogodišnjeg prosjeka, što smanjuje potrebu za grijanjem i dodatno snižava cijene električne energije, izvještava Bloomberg.

Analitičari objašnjavaju da su tržišta energije prije uključivala takozvanu zimsku premiju zbog očekivanih hladnih dana, ali sada ta premija pada jer zime nema na vidiku.

Cijene električne energije na terminskom tržištu za siječanj pale su ovog tjedna za više od pet posto na njemačkoj burzi EEX u Leipzigu.

Osim u Njemačkoj, snažna proizvodnja električne energije iz vjetra očekuje se i u Velikoj Britaniji, Irskoj, Francuskoj i Belgiji.

Proizvodnja iz vjetroelektrana je, međutim, nestabilna, pa su zemlje prisiljene skladištiti termoelektrane na fosilna goriva kako bi popunile praznine kada nema dovoljno vjetra ili sunca.

