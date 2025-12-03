Uz aktivnu ulogu SAD-a: Izrael i Libanon održali prve razgovore na visokoj razini nakon 34 godine

Uri Reznik, zamjenik voditelja Odjela za vanjsku politiku pri Izraelskom vijeću nacionalne sigurnosti, sastao se u Nakuri u Libanonu sa savjetnicom američkog predsjednika za libanonska pitanja, gđom. Morgan Ortagus, i s libanonskim civilnim predstavnicima.

Simon Karam, bivši libanonski veleposlanik u Sjedinjenim Državama, koji je imenovan za voditelja libanonske delegacije, poznat je i kao protivnik Hezbollaha.

Nakon sastanka, Ured premijera objavio je izjavu u kojoj se navodi da je „sastanak održan u pozitivnoj atmosferi i da je dogovoreno da će se formulirati ideje za unapređenje moguće gospodarske suradnje između Izraela i Libanona“.

Očekuje se skori ponovni susret Izraela i Libanona

Izraelski dužnosnik rekao je za The Jerusalem Post da je izraelski predstavnik izravno razgovarao s libanonskim predstavnikom te da se uskoro očekuje još jedan sastanak.

Na kraju uspješnog sastanka u Nakuru – održanog paralelno sa sjednicom mehanizma za nadzor primirja između Izraela i Hezbollaha – Izrael je požurio pojasniti da razoružanje Hezbollaha ostaje bitan zahtjev i ni na koji način nije povezano s napretkom u potencijalnoj gospodarskoj suradnji.

Iza kulisa, posebni izaslanik SAD-a za Libanon, Morgan Ortagus, i američki veleposlanik u Libanonu, Michel Issa, vršili su pritisak na Libanon i Izrael da u svoje delegacije uključe civilno i diplomatsko osoblje uz vojne predstavnike. „To je u vašem strateškom interesu“, rekli su američki dužnosnici svojim izraelskim i libanonskim kolegama.

Libanonski premijer Nawaf Salam kasnije je dao intervju nakon sastanka odbora za praćenje primirja na jugu. Izjavio je da je Libanon spreman za pregovore s Izraelom koji idu dalje od isključivo vojnih razgovora.

Tvrdio je da je „normalizacija povezana s mirovnim procesom“, dodajući da će, po njegovom mišljenju, „ako se obje nacije pridržavaju Arapske mirovne inicijative iz 2002., normalizacija će doći – ali još smo daleko od toga. Ekonomski razgovori bili bi dio svakog procesa normalizacije s Izraelom, koji bi se dogodio tek nakon mirovnog sporazuma.“

