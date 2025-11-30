Hiljade Izraelaca čekaju u redu ispred portugalske ambasade za državljanstvo VIDEO

Organizovan je poseban dan osobnih sastanaka u veleposlanstvu “povratak u stara vremena”, kako bi se prevladala velika gužva u online sistemu rezervacija, privukao je značajnu pozornost.

U izvještaju se navodi da su oni koji su stajali u redu koji se protezao od ulaza u ambasadu do podzemne garaže čekali da podnesu zahtjev za državljanstvo ili obnove svoje portugalske pasoše.

Portugalsko državljanstvo za Izraelce

Portugal je zakonom usvojenim 2015. godine sefardskim Jevrejima koji su bili progonjeni tijekom inkvizicije u 16. stoljeću odobrio pravo podnošenja zahtjeva za državljanstvo.

No zbog velikog broja zahtjeva, portugalska vlada je 2023. objavila da je zakon postigao svoju svrhu i uvela restriktivnije zahtjeve.

Napominje se da Izraelci traže portugalsko državljanstvo zbog pogodnosti poput slobodnog kretanja unutar zemalja EU, nižih troškova života, lakšeg upisa na evropske univerzitete i nižih školarina.

Otkad je Izrael započeo genocidni rat protiv Gaze u oktobru 2023., broj Izraelaca koji traže drugu pasoš se povećao.

Deseci hiljada Izraelaca napustili su zemlju, a interes za portugalsko državljanstvo i dalje raste.

