Vozač iz BiH pod uticajem kokaina skrivio udes

Naime, do udesa je došlo juče, 23. aprila kada je vozač iz Bosne i Hercegovine pokušao da skrene lijevo, ali je pritom izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u drugi automobil. U samom udesu, nije bilo povrijeđenih.

Kada je policija stigla na lice mjesta, odmah su primijetili da se vozač iz BiH ne ponaša uobičajeno. Tada su 22-godišnjem vozaču uradili test na drogu, koji je pokazao da je pozitivan na kokain. Nakon toga je priveden kako bi se uradile dodatne analize krvi, i one su bile pozitivine.

Međutim, problem je nastao jer je državljanin BiH u Danskoj boravio bez ikakve prijave ili mjesta boravišta stoga je njegov slučaj proslijeđen danskoj Imigracionoj službi, koja će postupiti u skladu sa Zakonom o strancima. U krajnjem slučaju, mogao bi biti i deportovan.

