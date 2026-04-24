Horor kakav se ne pamti: Maloljetnik silovao trudnu sestru s poteškoćama u razvoju, majka je bacila s balkona, stradalo nerođeno dijete

Po nalogu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer su na području općine Velika Kladuša uhapsili dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna.

Maloljetnik je osuđen za krivično djelo silovanje, a punoljetna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva,piše Avaz

Kako saznaje portal “Avaza”, punoljetna osoba je majka od maloljetnika.

Prema nezvaničnim informacijama “Avaza” od izvora bliskog istrazi, maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.

Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva te iste osobe s poteškoćama u razvoju, tačnije svoje kćerke.

Naime, ona se tereti da je s balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dijete. Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.

