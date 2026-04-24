VELIKI HOROSKOP ZA SUBOTU 25.04.: Venera u Blizancima “pali motore” – tri znaka su na pragu velike promjene!

Ovan (21.03. – 19.04.)

Posao: Subota je idealna za završavanje sitnih obaveza koje ste odlagali tokom sedmice. Ne ulazite u nove investicije danas.

Ljubav: Moguć je poziv osobe iz prošlosti. Razmislite dobro prije nego što odgovorite, jer stara vatra može donijeti i stare probleme.

Zdravlje: Pripazite na koljena i zglobove.

Bik (20.04. – 20.05.)

Posao: Finansijska situacija se popravlja, ali troškovi u kući rastu. Pokušajte izbalansirati budžet za predstojeće praznike.

Ljubav: Harmonija u porodici. Ako ste u vezi, partner će vas iznenaditi prijedlogom za zajednički izlet ili kraće putovanje.

Zdravlje: Odlično se osjećate, prijaće vam boravak u prirodi.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Posao: Vaša kreativnost je na vrhuncu zahvaljujući Veneri u vašem znaku. Odličan dan za sve koji se bave marketingom, pisanjem ili dizajnom.

Ljubav: Flert je svuda oko vas. Uživajte u pažnji, ali nemojte davati lažna obećanja koja ne planirate ispuniti.

Zdravlje: Moguća blaga prehlada, unosite više toplih napitaka.

Rak (21.06. – 22.07.)

Posao: Danas radije birate rad u samoći nego u timu. To će vam pomoći da jasnije sagledate projekte koji dolaze u maju.

Ljubav: Potrebna vam je emotivna sigurnost. Otvoren razgovor sa partnerom riješiće dileme koje vas muče već nekoliko dana.

Zdravlje: Skloni ste melanholiji; druženje s pozitivnim ljudima je najbolji lijek.

Lav (23.07. – 22.08.)

Posao: Prijateljski kontakti danas vam mogu otvoriti vrata za nove poslovne saradnje. Ne potcjenjujte neobavezne razgovore uz kafu.

Ljubav: Društveni život je buran. Slobodni Lavovi bi mogli upoznati nekoga posebnog preko zajedničkih prijatelja.

Zdravlje: Puni ste energije, idealno vrijeme za trening.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Posao: Iako je subota, vaša ambicija ne miruje. Fokusirani ste na dugoročne ciljeve, ali ne zaboravite odmoriti um.

Ljubav: Mogući su sitni nesporazumi sa ukućanima oko organizacije vremena. Budite fleksibilniji.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu, izbjegavajte brzu hranu.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Posao: Idealno vrijeme za učenje, seminare ili planiranje puta u inostranstvo. Vaši vidici se šire.

Ljubav: Romantika je naglašena. Ako ste planirali romantičnu večeru, zvijezde su na vašoj strani.

Zdravlje: Poboljšanje opšteg stanja organizma.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Posao: Danas se bavite rješavanjem nekih nasljednih pitanja ili dugovanja. Budite oprezni s papirima i ugovorima.

Ljubav: Intenzivne strasti. Partner može biti zahtjevniji nego inače, ali vaša harizma rješava svaku situaciju.

Zdravlje: Mogući problemi s hormonima ili urogenitalnim traktom.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Posao: Fokus je na partnerstvima. Saradnja sa drugima donosi vam veći profit nego samostalan rad.

Ljubav: Slobodni Strijelčevi bi mogli ući u uzbudljivu, ali neizvjesnu vezu. Oni u braku uživaju u stabilnosti.

Zdravlje: Pripazite na donji dio leđa.

Jarac (22.12. – 19.01.)

Posao: Rutinski poslovi vam danas oduzimaju previše vremena. Pokušajte se bolje organizovati kako biste imali slobodno poslijepodne.

Ljubav: Mala gesta pažnje od strane partnera će vam popraviti dan. Pokažite da to cijenite.

Zdravlje: Pad imuniteta, pojačajte unos vitamina C i magnezijuma.

Vodolija (20.01. – 18.02.)

Posao: Vaša originalnost dolazi do izražaja. Ako imate hobi koji želite pretvoriti u posao, danas je dobar dan za planiranje.

Ljubav: Dan za zabavu i radost. Djeca ili mlađi članovi porodice donose vam osmijeh na lice.

Zdravlje: Osjećate se odlično.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Posao: Danas su vam misli kod kuće i sa porodicom. Ako radite, bićete rasejani, pa provjerite sve dva puta.

Ljubav: Potrebna vam je tišina i mir. Veče provedeno u krugu najbližih će vam napuniti baterije.

Zdravlje: Moguća glavobolja zbog promjene pritiska.

Savjet za sve znakove: Venera u Blizancima nas uči da je komunikacija ključ. Iskoristite ovu subotu da nazovete nekoga koga dugo niste čuli!

