Izrečena presuda: Više od 17 godina zatvorske kazne za smrt Džene Gadžun

Kantonalni sud u Sarajevu danas je izrekao prvostepenu presudu u predmetu koji se vodi zbog smrti djevojčice Džene Gadžun.

Izrečene su sljedeće kazne:

Suad Rožajac – 10 godina zatvora i osam godina zabrane obavljanja posla ljekara

Nina Jovanović – 4 godine i 6 mjeseci zatvora i 6 godina zabrane obavljanja posla ljekara

Jasmina Halimić – 3 godine zatvora i zabrana obavljanja posla ljekara na period od 3 godine

Izricanju presude nije prisustvovalo nijedno od optuženih lica.

Podsjećamo, optužnica protiv troje ljekara je podignuta u junu 2023. godine, a suđenje je počelo iste godine i trajalo je gotovo tri godine.

Rožajac je bio optužen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i nesavjesno liječenje, dok se Jovanović i Halimić terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti nakon smrti djevojčice u novembru 2021. godine, što je u više navrata dovelo i do protesta roditelja i građana koji su tražili odgovornost institucija i pravdu.

Prema navodima Tužilaštva, do tragedije je došlo zbog propusta tokom operativnog zahvata u privatnoj klinici, koji su doveli do teškog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Tužilaštvo tvrdi da je tokom operacije došlo do ozbiljnih propusta u monitoringu pacijenta, uključujući nedostatak adekvatnog nadzora vitalnih funkcija, što je dovelo do hipoksije i kasnije smrti djeteta.

Također se navodi da su zahvatu prisustvovale osobe bez odgovarajuće dozvole za rad te da medicinska oprema nije bila u skladu sa propisanim standardima.

Odbrana optuženih tvrdila je da njihovi klijenti nisu krivi i tražila oslobađajuće presude, ističući da tokom postupka nije osigurano pravo na pravično suđenje te da je slučaj bio pod snažnim uticajem javnosti i medija, pišu Vijesti.

