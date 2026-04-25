KOSIO TRAVU: Radnik u Njemačkoj pronašao 10 zlatnih poluga

Zlato je prijavio lokalnim vlastima, koje su ga službeno proglasile izgubljenim predmetom i zamolile vlasnika da se javi.

Mnogo se ljudi javilo, telefonom, pismom ili e-poštom, ali nitko nije mogao vjerodostojno dokazati vlasništvo nad zlatom, rekao je gradonačelnik Heiko Wersig.

Gradska vlast zahtijevala je da te osobe dokažu vlasništvo računom za kupnju zlata, serijskim brojevima na polugama ili nekim drugim vjerodostojnim sredstvom.

Nitko to nije mogao učiniti, a kada je 17. travnja prošlo šest mjeseci od objave, zlato je postalo vlasništvo grada.

Očekuje se da će gradsko vijeće sljedeći tjedan odlučiti što će učiniti sa zlatom, rekao je Wersig. Plan je za sada proslijediti neočekivani priljev organizacijama koje rade s mladima i očuvanjem tradicionalnih običaja.

Zlato do tada drži policija. Po trenutnim cijenama, poluge vrijede oko 40.000 eura.

