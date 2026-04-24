Moskva spremna podržati mirovni proces SAD-a i Irana

Objavljeno prije 31 minuta

Američki posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner trebali bi u idućih 24 sata otputovati u Islamabad.

Rusija je pohvalila posredničku ulogu Pakistana u sukobu između Irana i SAD-a tokom razgovora ministara vanjskih poslova dviju zemalja.

Sergej Lavrov i Išak Dar razgovarali su o naporima za postizanje dogovora između Teherana i Washingtona, prenosi Reuters.

Lavrov je pritom izrazio spremnost Moskve da podrži posredničke napore.

Razgovor dolazi u trenutku kada je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi stigao u Islamabad na razgovore s pakistanskim dužnosnicima, a kasnije tokom posjete planira otputovati i u Moskvu.


