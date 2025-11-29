Svijet

Rusi gađali Kijev hipersoničnim raketama i dronovima

Objavljeno prije 13 minuta

Najmanje jedna osoba je poginula, a 15 ih je ozlijeđeno, uključujući i jedno dijete, u ogromnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev tijekom noći.

Na meti su bile stambene zgrade diljem grada, uzrokujući veliku štetu i požare, piše The Kyiv Independent.Prve eksplozije i dronovi primijećeni su nešto iza 1 sat ujutro, a napadi su se u valovima nastavljali satima. Novi, još snažniji udar uslijedio je oko 7 sati ujutro, kada su ruske snage na glavni grad lansirale desetine projektila, među kojima su bile i hipersonične rakete Kinžal.

Spasioci su cijelu noć pretraživali ruševine. Tijelo poginulog muškarca izvučeno je ispod ruševina u četvrti Svjatošinski, potvrdio je čelnik Kijevske oblasne vojne uprave Timur Tkačenko,pišu Vijesti


