“Životinja koja je pucala će platiti visoku cijenu”

Ubrzo nakon pucnjave, na društvenoj mreži X, oglasio se i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

“The animal that shot the two National Guardsmen, with both being critically wounded, and now in two separate hospitals, is also severely wounded, but regardless, will pay a very steep price. God bless our Great National Guard, and all of our Military and Law Enforcement. These… pic.twitter.com/CyZJDqtdoR — The White House (@WhiteHouse) November 26, 2025

“Životinja koja je pucala u dvojicu službenika nacionalne garde, obojica teško povređenih i sada su u dvije različite bolnice, takođe je teško povređena, ali uprkos tome platiće vrlo visoku cijenu. Bog blagoslovio našu veliku nacionalnu gardu i sve naše vojne i policijske službenike. To su zaista divni ljudi. Kao predsjednik Sjedinjenih Država, ja i svi koji smo povezani sa predsjedništvom smo sa vama! Predsednik Donald Dž. Tramp Trump”, navodi se u poruci Trampa.

Facebook komentari