“Životinja koja je pucala će platiti visoku cijenu”

Objavljeno prije 1 sat

U blizini Biele kuće, sjedišta predsjednika SAD, došlo je do pucnjave u kojoj je upucano nekoliko vojnika Nacionalne garde, piše “Daily Mail”.

Ubrzo nakon pucnjave, na društvenoj mreži X, oglasio se i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

“Životinja koja je pucala u dvojicu službenika nacionalne garde, obojica teško povređenih i sada su u dvije različite bolnice, takođe je teško povređena, ali uprkos tome platiće vrlo visoku cijenu. Bog blagoslovio našu veliku nacionalnu gardu i sve naše vojne i policijske službenike. To su zaista divni ljudi. Kao predsjednik Sjedinjenih Država, ja i svi koji smo povezani sa predsjedništvom smo sa vama! Predsednik Donald Dž. Tramp Trump”, navodi se u poruci Trampa.


