Ovo je prva evropska zemlja u kojoj javni operater obustavlja dostavu pošte

Prvi put u poštanskoj službi Evrope, javni operater u Danskoj, PostNord prestaće sa dostavom pošte 31. decembra 2025. godine i smanjiće broj zaposlenih za trećinu kao odgovor na digitalizaciju i drastičan pad broja pisama.
Nakon 400 godina rada, postojeći operater, PostNord, prestaće sa dostavom pošte 31. decembra 2025. godine, izvještava francuski ekonomski dnevnik Les Echos.
Broj pisama u ovom vijeku manji za 90 odsto
Državno preduzeće PostNord smanjiće broj zaposlenih za trećinu i počelo je sa uklanjanjem nekih od približno 1.500 postojećih poštanskih sandučića u Danskoj.
„Na kraju godine, PostNord će dostaviti posljednje pismo kako bi se fokusirao na svoju ulogu najomiljenijeg dobavljača paketa za Dance“, objavila je kompanija u saopštenju za štampu.
Danska kompanija opravdava reorganizaciju, napominjući da je broj dostavljenih pisama smanjen za 90% od 2000. godine.
„U 2024. godini, broj pisama je opao za više od 30% u poređenju sa prethodnom godinom, i taj trend se samo nastavlja“, objasnila je grupa.
Ovo se sagledava kao posljedica digitalizacije. Danska je rangirana na trećem mestu u svijetu, iza Singapura i Švajcarske, među digitalno najnaprednijim zemljama, prema listi Međunarodnog instituta za razvoj menadžmenta (IMD) u Lozani za 2024. godinu.
Već 2014. godine vlada je odlučila da napusti skoro svu papirnu poštu, komunicirajući sa svojim građanima isključivo putem digitalnih sredstava.
Privatna kompanija preuzeće dio usluge
Ipak, usluga ne nestaje potpuno. PostNord je 2023. godine, kada je tržište liberalizovano, izgubio pravo da dostavlja poštu širom zemlje što je povuko ukidanje odgovarajućih subvencija.
Distributer DAO, koji je dobio ugovor za dostavu pošte za javne službe, izjavio je spremnost da ojača svoju uslugu dostave pisama.
Ukratko, dostava pošte za Dance neće prestati preko noći. Privatna kompanija DAO, koja je već distributer paketa i novina, 1. januara 2026. godine preuzeće dio usluge na svojim postojećim rutama.
Ova mjera nije naišla na opšte prihvatanje, a neka udruženja se plaše da ukidanje dostave pošte ne dovede do veće izolacije starijih osoba.
„Danska je primjer iz udžbenika; PostNord je prvi postojeći operater koji je ukinuo opštu poštansku uslugu u Evropi. Danska je u tom pogledu laboratorija i svi pažljivo prate šta se u njoj dešava“, rekao je stručnjak za evropski poštanski sektor za Les Echos.
Širom Evrope, mnoge poštanske službe se bore sa problemima, uglavnom zbog sve veće digitalizacije.