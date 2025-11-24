GHF – Kontroverzna fondacija se povlači iz Gaze, UN preuzima

Organizacija je već obustavila rad početkom primirja prošlog mjeseca. Izvršni direktor Džon Akri izjavio je da GHF “postepeno ukida operacije jer je ispunio svoju misiju pokazivanja boljeg načina dostave pomoći stanovnicima Gaze”.

GHF je od maja vodio nekoliko punktova za podjelu pomoći na jugu i jedan u centralnoj Gazi, ali su ta mjesta ubrzo postala haotična zbog masovnog priliva očajnih Palestinaca. Prema podacima UN, više od 2100 ljudi poginulo je dok je pokušavalo da dođe do pomoći, uključujući žrtve na ili u blizini GHF lokacija.

Planirano širenje na dodatne punktove nikada nije sprovedeno, a GHF je potpuno stao sredinom oktobra kada su SAD i međunarodni partneri ponovo oslonili distribuciju pomoći na Ujedinjene nacije.

Uprkos kritikama, GHF tvrdi da je tokom djelovanja isporučio više od 187 miliona obroka stanovnicima Gaze.

