“Nuklearna prijetnja se povećava”

“Satelitski snimci sjevernokorejskog Centra na naučna nuklearna istraživanja Jongbjon od oktobra do novembra 2025. pokazuju nastavak radova na proširenju i modernizaciji čitave lokacije”, navodi se u izvještaju na sajtu 38 Nort, prenijela je južnokorejska agencija Jonhap.

Kako se navodi, Jongbjon igra ključnu ulogu u proizvodnji nuklearnog materijala za program atomskog oružja Sjeverne Koreje, kao jedini proizvođač plutonijuma i značajan izvor obogaćenog uranijuma.

U izvještaju se dodaje da je lokacija za obogaćivanje uranijuma sjeveroistočno od radiohemijske laboratorije postala najaktivnija od početka godine, navodi Jonhap.

Sajt 38 Nort je prvi put identifikovao ovu lokaciju u junu.

U najnovijem izveštaju se tvrdi da je spoljašnjost dva pomoćna objekta u istočnom dijelu kompleksa završena, dok je oko ovih postrojenja dodata betonska ploča.

Kako je naveo američki sajt, duž jugoistočne strane postrojenja najvjerovatnije je instalirano i šest uređaja koji rashlađuju mašine za centrifuge i održavaju kontrolisane temperature unutar glavne zgrade.

“Ispred zgrade se nalazi i druga oprema. Ovi objekti, svi zajedno, ukazuju da je rad na dovršavanju unutrašnjosti glavne zgrade još u toku”, dodaje se u izvještaju.

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un je tokom posjeta nuklearnim lokacijama u januaru naglasio potrebu da se postignu “epohalni uspjesi kako bi bio premašen plan proizvodnje materijala za nuklearno oružje i jačanje nuklearnog štita zemlje”, podsetio je Jonhap.

“Aktivnost tokom 2025. odražava ovakve direktive”, navedeno je na američkom sajtu, koji je takođe objavio da od januara konzistentno djeluje reaktor 5MWe, kao i da je u toku predoperativno testiranje eksperimentalnog reaktora na laku vodu.

U izvještaju se zaključuje da ova poboljšanja služe da doprinesu ispunjenju Kimovih poziva da se ostvari eksponencijalni rast arsenala nuklearnog oružja.

Facebook komentari