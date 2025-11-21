Slučaj u Beču koji je izazvao pažnju: Danijel pušio na svojoj terasi, a sud ga kaznio s 13.000 eura

Sve je počelo kada se stanarka iznad njegove terase požalila na dim cigareta. Danijel tvrdi da je pušio na svom balkonu nakon napornog radnog dana, a komšinica se žalila da dim smeta njoj i njenoj djeci. Iako lokalni inspektor nije utvrdio nikakvu stvarnu štetu prilikom pregleda stanova, sud je ipak odlučio u korist tužiteljke.

Prema odluci suda, Danijel sada smije pušiti na terasi u ljetnim mjesecima (od aprila do oktobra) samo u ovim terminima:

6:00 – 8:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

20:00 – 22:00

Tokom zimskih mjeseci (novembar – april) dopušteni termini su: 8:00 – 9:00, 13:00 – 14:00 i 19:00 – 20:00. Van ovih sati pušenje je zabranjeno, i to na vlastitoj terasi, piše Heute.

Danijel je šokiran odlukom: “U cijeloj zgradi ljudi puše na balkonima i terasama, ali mi sada moramo striktno po satu.”

