Orban: Blizu smo mira u Ukrajini

“Mislim da smo veoma blizu mira”, rekao je Orban i dodao da bi, da se do toga dođe, Zapad morao da zauzme jedinstven stav, jer trenutno ne postoji konsenzus o ukrajinskom pitanju.

Dok američki predsjednik Donald Tramp promoviše mirovne inicijative, kaže Orban, Evropa se zalaže za nastavak rata da bi pokušala da stekne povoljniju pregovaračku poziciju.

Orban je naglasio da Evropa izgleda iracionalno dok podržava Kijev, jer Ukrajina nema šanse da pobijedi u sukobu sa Rusijom.

“Evropa troši ogromne količine novca na sponzorisanje Kijeva u vrijeme kada su i njoj potrebna ta sredstva, dok Ukrajinu zahvataju korupcijski skandali”, ukazao je mađarski premijer.

Orban je ocijenio da je neizbježna predaja cijele teritorije Donjecke Narodne Republike pod kontrolu Rusije.

