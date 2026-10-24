Gori nebo iznad Rijada: Huti lansirali balističku raketu

Nove tenzije na Bliskom istoku nakon što je balistička raketa lansirana prema glavnom gradu Saudijske Arabije. Protuzračna odbrana presrela je projektil, a ranije izdata upozorenja za tri područja kasnije su povučena.Koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je jutros iznad Rijada presretnuta i uništena balistička raketa koju su lansirali jemenski pobunjenici Huti.

Portparol koalicije objavio je na platformi X da je protivzračna odbrana reagovala i spriječila da projektil pogodi cilj.

Pojavili su se i novi izvještaji o novim napadima balističkim raketama koje su Huti usmjerili prema Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Situacija je napeta, zgrade u plamenu, a očekuju se dodatne informacije.Koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je jutros iznad Rijada presretnuta i uništena balistička raketa koju su lansirali jemenski pobunjenici Huti.

Portparol koalicije objavio je na platformi X da je protivzračna odbrana reagovala i spriječila da projektil pogodi cilj,piše Avaz

Pojavili su se i novi izvještaji o novim napadima balističkim raketama koje su Huti usmjerili prema Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Situacija je napeta, zgrade u plamenu, a očekuju se dodatne informacije.Saudijska civilna zaštita prethodno je izdala hitna upozorenja za stanovnike Rijada, Nadžrana i Vadi el Davasira.

Najnoviji incident dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosne situacije u regiji. Za sada u dostavljenom izvještaju nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

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