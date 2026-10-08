Supruga Mustafe Sandala želi vratiti 54 miliona eura: U skandal umiješan njen otac

Afera u Turskoj u kojoj je umiješana supruga velike muzičke zvijezde Mustafe Sandala, Melis Sutšurup Sandal ( Melis Sutsurup Sandal), ne jenjava.U okviru istrage o fondu TLY kompanije TERA, koja se vodi protiv nje i njenog oca Džihana Sutšurupa (Cihan Sütşurup), pojavili su se novi navodi u vezi s finansijskim transakcijama.

Izvodi s računa, koji su navodno uključeni u istražni dosje, otkrivaju navodnu zaradu oca i kćerke preko fonda, prenosi Telegraf.

Turski mediji došli su do saznanja da je Melis Sutšurup Sandal tokom 2026. godine uložila ukupno 245,6 miliona eura u fond TERA TLY. Tokom istog perioda, ukupan odliv sredstava s njenih računa iznosio je 285 miliona eura.

Tvrdilo se da je supruga bivšeg partnera Emine Jahović ostvarila profit od 42,3 miliona eura samo od ovog fonda i da je bila na prvom mjestu na rang-listi pojedinačnih dobitaka za 2026. godinu.

Prema evidenciji računa, zaključno sa 16. septembrom 2026. godine, njeno stanje na računu iznosilo je 4,5 miliona eura.

Porodična istraga

U okviru iste istrage na vidjelo su izašle i transakcije s fondovima oca Melis Sutšurup Sandal, Džihana Sutšurupa.Prema podacima navedenim u dosjeu, Džihan Sutšurup je 2026. godine uložio ukupno tri milijarde i 707 miliona turskih lira u fond TLY. Navodi se da je on od ovih transakcija ostvario profit od 11,5 miliona eura, što ga čini šestim najvećim zarađivačem među pojedinačnim investitorima.

Objavljeno je da je zaključno sa 16. septembrom preostali iznos na računu fonda Džihana Sutšurupa bio 1,3 miliona eura.

Sporni fond

Navedeno je da su otac i kćerka zaradili ukupno približno 54 miliona eura iz fonda TLY, a naknadno se tvrdilo da su napustili zemlju.

Navodi se da su advokati Melisa Sutšurupa Sandala i Džihana Sutšurupa, koji se navodno traže u okviru istrage, podnijeli zahtjev Glavnom javnom tužilaštvu u Istanbulu, navodeći da žele vratiti novac dobijen iz fonda.



Kancelarija državnog tužioca navodno je uputila advokate Fondu za osiguranje štednih depozita (TMSF) kako bi se pozabavili administrativnim i finansijskim procesima vezanim za ekstradiciju,piše Avaz

Povrat novca

Iako se očekuje da će otac i kćerka vratiti svu navodnu dobit od svojih transakcija s fondovima, tačan iznos koji će vratiti još nije otkriven.

Ostaje nejasno kako će se zahtjev za ekstradiciju obrađivati i koje će se radnje preduzeti u kasnijim fazama istrage.

Nije bilo detaljne javne izjave Melis Sutšurup Sandal i Džihana Sutšurupa u vezi s optužbama zasnovanim na istražnom dosjeu.

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