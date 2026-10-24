Od novembra digitalna pravila pri ulasku u Hrvatsku: Ovo morate znati

“Usluga se odnosi i na putnike koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, preko međunarodnih graničnih prijelaza. Putnici će putem digitalne usluge moći provjeriti podliježe li roba koju nose carinskim davanjima te prijaviti robu koja prelazi propisana izuzeća. Prijavu će biti moguće podnijeti najranije 120 sati, odnosno pet dana prije dolaska na granični prijelaz”, saopćili su iz Carinske uprave Hrvatske, nadalje naglasivši,pišu Vijesti

“Uprkos prethodnoj prijavi, carinski službenici će pri dolasku putnika na granicu i dalje provjeravati prijavu i robu. Za korištenje usluge neće biti potrebna registracija niti prijava korisnika, a bit će dostupna na internetskoj stranici e-Carina. Uvođenje digitalne usluge ne znači da će se carinska davanja naplaćivati na svu robu koju putnici unose u Hrvatsku, nego samo na onu za koju su propisana.”

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