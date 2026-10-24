Oluja poharala Njemačku: Dvoje povrijeđenih, željeznički saobraćaj u problemu

Prva ovogodišnja jesenja oluja koja je zahvatila Njemačku izazvala je materijalnu štetu i povrede na zapadu i jugozapadu zemlje. Vatrogasne i policijske ekipe angažovane su na uklanjanju oborenih stabala i granja, dok su pojedina područja privremeno ostala bez električne energije.Dvije osobe teško su povrijeđene u blizini pijace u gradu Naštetenu, zapadno od Frankfurta, nakon što je snažan vjetar oborio jedan objekat.

Prema informacijama policije, jedna od povrijeđenih osoba helikopterom je prevezena u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju.U gradu Zeligenštatu, jugoistočno od Frankfurta, biciklistu je pogodila grana koja je pala sa stabla, zbog čega su intervenisale vatrogasne službe. U Lebahu je pješak zadobio lakše povrede kada ga je udario reklamni znak koji je oborio vjetar.

Nevrijeme je poremetilo i željeznički saobraćaj u nekoliko dijelova zemlje. Putnici na glavnoj željezničkoj stanici u Karlsruheu prijavili su snažne varnice nakon što je neki predmet udario u nadzemne električne vodove,pišu Vijesti

Oborena stabla blokirala su željezničke pruge i u blizini Nojsa i Štutgarta, što je dodatno otežalo odvijanje saobraćaja.

Prema prognozama, oluja Austen danas bi se trebala pomjerati prema Danskoj i Baltičkom moru. Ipak, meteorolozi najavljuju mogućnost dolaska novog nevremena koje bi večeras moglo zahvatiti pojedine dijelove Njemačke i donijeti obilnije padavine.

Informacije o očekivanom razvoju vremenskih prilika prenijela je njemačka novinska agencija DPA.

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