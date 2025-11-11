Primirje samo na papiru – 282 napada i stotine mrtvih

Vladin ured za medije u Gazi izvijestio je da je Izrael od 10. listopada do 10. studenoga prekršio primirje najmanje 282 puta , nastavljajući zračne i topničke napade.

Prema njihovim podacima, Izrael je 88 puta pucao na civile, 12 puta upao u stambena područja izvan dogovorene “žute linije”, 124 puta bombardirao Gazu i 52 puta uništio privatnu imovinu, pritvorivši 23 Palestinca.

Koji su uvjeti primirja?

Sjedinjene Države su 29. rujna predstavile prijedlog od 20 točaka za prekid rata, oslobađanje zatvorenika, dopuštanje ulaska humanitarne pomoći i povlačenje izraelskih snaga. Prva faza, koja je u tijeku, uključuje prekid neprijateljstava, ukidanje blokade pomoći, oslobađanje svih zatvorenika iz Gaze u zamjenu za oko 2000 palestinskih zatvorenika i povlačenje izraelskih snaga na “žutu liniju”.

Sporazum je potpisan 13. listopada na ceremoniji koju je predvodio američki predsjednik Donald Trump , ali Izrael i Hamas nisu prisustvovali, što je odmah izazvalo sumnju u njegovu izvedivost.

U međuvremenu, Izrael je ponovio da neće dopustiti stvaranje palestinske države , dok su SAD nastavile isporučivati ​​oružje i diplomatsku podršku.

Izrael napada Gazu gotovo svakodnevno

Otkad je primirje stupilo na snagu 10. listopada, Izrael je ubio najmanje 242 Palestinaca i ranio 622, prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva. Najsmrtonosniji dani bili su 19. i 29. listopada, kada je ukupno poginulo 154 ljudi.

Prema najnovijim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, od 7. listopada 2023. do 10. studenog 2025. ubijeno je najmanje 69.179 ljudi, uključujući 20.179 djece, a najmanje 170.693 je ranjeno.

