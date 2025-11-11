Britanci rekli “ne” Trampu

Izvori su rekli da Velika Britanija , koja kontrolira niz teritorija na Karibima gdje su smještene njezine obavještajne službe, godinama pomaže SAD-u u lociranju plovila za koja se sumnja da prevoze drogu kako bi ih američka obalna straža mogla presresti.

To je značilo da će brodovi biti zaustavljeni, ukrcani, posada pritvorena, a droga zaplijenjena, rekli su izvori. Obavještajni podaci obično se šalju Zajedničkoj međuagencijskoj skupini Jug, radnoj skupini sa sjedištem na Floridi koja uključuje predstavnike brojnih partnerskih zemalja i radi na smanjenju ilegalne trgovine drogom. Međutim, ubrzo nakon što su SAD u rujnu započele smrtonosne napade na brodove, Velika Britanija se zabrinula da bi SAD mogle koristiti obavještajne podatke koje su im dostavili Britanci za odabir ciljeva.

Britanski dužnosnici vjeruju da su američki vojni napadi, u kojima je ubijeno 76 ljudi, prekršili međunarodno pravo, rekli su izvori, napominjući da je prekid obavještajnih aktivnosti započeo prije više od mjesec dana.

Povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk prošli je mjesec izjavio da su napadi prekršili međunarodno pravo i predstavljali “izvansudsko ubojstvo”.

„ Ujedinjeno Kraljevstvo slaže se s tom procjenom. Prije nego što je američka vojska počela dizati brodove u zrak u rujnu, suzbijanje ilegalne trgovine drogom obavljala je policija, a američka obalna straža, članovi kartela i krijumčari droge tretirani su kao kriminalci s pravom na pravičan postupak, u čemu je Ujedinjeno Kraljevstvo rado pomoglo“, rekli su izvori za CNN.

Britansko veleposlanstvo u Washingtonu, Pentagon i Bijela kuća nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, prema američkoj televizijskoj mreži. Međutim, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da američka vojska može legalno ubijati osumnjičene trgovce ljudima jer oni predstavljaju neposrednu prijetnju Amerikancima i “neprijateljskim borcima” koji su u “oružanom sukobu” sa SAD-om, prema dopisu koji je administracija poslala Kongresu.

Ured pravnog savjetnika Ministarstva pravosuđa izdao je mišljenje koje ostaje povjerljivo, a Trump je označio niz narkokartela kao “strane terorističke skupine”. Bijela kuća je više puta ponovila da su postupci administracije “u potpunosti u skladu sa Zakonom o oružanim sukobima”, područjem međunarodnog prava osmišljenim za sprječavanje napada na civile.

Facebook komentari