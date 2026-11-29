Ankete koje je objavio španski list El Mundo predviđaju da će obje stranke zajedno osvojiti oko 184 mjesta, što je više od potrebnih 176 mjesta.

Javni servus RTVE predviđa da bi Narodna stranka i Vox mogli dobiti između 173 i 182 mjesta.

Ako se ankete obistine, Alberto Núñez Feijóo, lider Pučke stranke (PP), naći će se pred ozbiljnim izazovom: hoće li formirati manjinsku vladu uz parlamentarnu podršku Voxa, model isproban u Švedskoj, gdje su Švedski demokrati podržavali vladu desnog centra, ali nisu ušli u nju, a taj je model u septembru pao na izborima.

Vox će izgledno htjeti participirati u vlasti, kao što već sudjeluje u četiri regionalne vlade s pučanima. Stoga se vjerojatnijom čini nova koalicija u Madridu.

Socijalisti (PSOE) mogu očekivati između 119 i 124 mandata, a koalicija Frente Amplio od 15 do 16,pišu Vijesti

Opće izbore obilježila je i rekordna izlaznost.

Do 18 sati glasalo je 68,15 posto birača, što je čak 15 postotnih bodova više nego na prethodnim izborima.

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