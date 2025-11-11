ORBANU SE TRESE TLO POD NOGAMA! Ovo se dešava prvi put nakon 15 godina! U središtu HAOSA, PRAVA LJUBAVNA AFERA!

Opoziciona Tisa ima podršku od 45 posto u odnosu 38 posto za vladajući Fides

Orbanov rival je obećao da će njegova vlada će poštovati međunarodne obaveze Mađarske, uključujući priključenje evrozoni.

Desničaru Viktoru Orbanu, koji je na vlasti u Mađarskoj već 15 godina, trese se tlo pod nogama, a drma ga njegov bivši saveznik Peter Mađar. “Dezerter” iz vladajuće stranke Fides je sa svojom, relativno novom, prozapadnom strankom Tisa na putu da pobedi Orbana na parlamentarnim izborima narednog proleća, a za mnoge Mađare on je nada za promjenu.

Sve dok se nije pojavio Peter Mađar – konzervativni kandidat daleko mlađi od 62-godišnjeg Orbana čija se kampanja zasniva na osudi loših ekonomskih rezultata vlade i krizi troškova života – većina Mađara verovala je da se Orbanova vlast teško može uzdrmati.

Govorili su i da će Orbana jednog dana pobijediti sopstveni ljudi, a to bi potencijalno zaista moglo da se dogodi na parlamentarnim izborima u zemlji sljedećeg aprila.

Orban vs Mađar

Dok su se Orbanove izborne pobede unazad 15 godina praktično mogle predvideti, sada ankete pokazuju da je Mađarova prozapadna Tisa na putu da porazi Fides na izborima u aprilu u zemlji koju tamošnji politički analitičari nazivaju “informacionom autokratijom”.

Prema ispitivanju “Politika”, Tisa ima podršku od 45 posto, a Fides 38 posto.

Mađarova pobeda ne bi bila značajna samo za Mađare jer su – nakon godina Orbanove opstrukcije unutar Evropske unije – na tapetu i budućnost same EU i evropske demokratije u širem smislu.

Uoči izbora, Orban je požurio u Vašington, gdje je sa američkim predsednikom Donaldom Trampom dogovorio izuzeće od sankcija na uvoz ruske energije i time izbjegao potencijalnu energetsku krizu koja bi mogla da ugrozi njegovu predizbornu kampanju.

Mnogi, uključujući Mađara, smatraju da je ovaj sporazum Trampov “izborni poklon” Orbanu.

Mađarski premijer je tokom američke izborne kampanje bio jedini evropski lider koji je otvoreno podržao Trampa. Prvi mu je čestitao na pobijedi prošlog novembra. Sada je, kako piše “Juronjuz”, američki predsjednik vratio uslugu. Tramp i Orban već dugo se smatraju političkim saveznicima na globalnoj sceni i njihove političke agende su usklađene u mnogim oblastima. Obojici su, npr. u fokusu migracije, dok osuđuju “rodnu ideologiju”.

– Tramp pruža Orbanu politički i ekonomski spas pred izbore. Izuzeće je odobreno na godinu dana, upravo kad kampanja počinje. Orban će sada moći da vodi kampanju tvrdeći kako je najbolji prijatelj sa Trampom i vjerovatno će izbjeći dalji rast cijena energije, što bi moglo da pomogne u suzbijanju inflacije u bliskom periodu – rekao je Mađar.

Opoziciona kampanja na meti Kremlja

On je obećao da će napraviti veliki zaokret u spoljnoj politici i vratiti Mađarsku u zapadno okrilje. Ako postane premijer, kako je rekao, njegova vlada će poštovati međunarodne obaveze Mađarske, uključujući priključenje evrozoni.

– Mi smo u EU i NATO-u, to su naši temeljni savezi koji određuju našu bezbjednost i svakodnevni život. Trenutna vlada ne postupa u skladu sa tim – rekao je Mađar.

On je takođe pomenuo bliske odnose Orbana sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Rekao je da je Orban “najbliži Putinov saveznik u EU” i da ruski predsednik stoga “ima interes da ga zadrži na vlasti”.

Mađar tvrdi da se njegova kampanja već našla na meti Kremlja. Kako prenosi “Indeks”, prošle nedjelje je hakerska grupa, navodno povezana sa Rusijom, napala servere Tise, dok je ruska obaveštajna služba SVR u avgustu u saopštenju optužila EU i Ukrajinu za zaveru sa Mađarom sa ciljem da svrgnu Orbana. Mađar je rekao da su to “očigledne dezinformacije” i dokaz da je “Putin počeo da se meša u kampanju”.

Šta obećava Mađar

Na domaćem planu:

Najavio je da će brzo osloboditi ekonomiju iz stiska Orbanovih saradnika

Popraviće odnose sa Briselom da odblokira 20 milijardi evra zamrznutih sredstava EU

Budimpešta bi oživjela planove za priključenje evrozoni od kojih je Orban odustao

Tvrdi da bi se zaustavljanjem korupcije i rasipništva godišnje mogle osloboditi milijarde eura

Na spoljnom planu:

Mađar kaže da bi njegovo polazište u vezi sa Ukrajinom bilo priznanje Moskve kao agresora i zalaganje za hitan prekid vatre, u skladu sa saveznicima u EU

Ipak, njegova vlada neće mijenjati smjer u pogledu vojne podrške Kijevu, niti će težiti naglom prekidu veza sa Rusijom

Priznaje da Mađarska mora da okonča energetsku zavisnost od Rusije u narednoj deceniji, ali da ruski uvoz treba da ostane opcija

Zadržaće više politika sadašnje vlade, uključujući zalaganje za prava etničkih Mađara u zapadnoj Ukrajini, neslanje vojne pomoći Kijevu i stavljanje budućeg članstva Ukrajine u EU na referendum

Ko je Peter Mađar

Pojavio se početkom 2024. godine, kako piše “Dojče vele”, praktično “niotkuda”.

Mađar, 44-godišnji pravnik i preduzetnik, bio je na raznim pozicijama u Orbanovom sistemu i u prijateljskim odnosima sa nekim od vodećih funkcionera Fidesa.

Od prvog javnog nastupa u februaru 2024, on se predstavio kao neka vrsta čisto konzervativne alternative Orbanu – kao čovek koji deli Fidesove vrednosti, ali nije korumpiran.

On se obratio se javnosti nakon što je predsednica Katalin Novak podnela ostavku zbog afere oko pomilovanja muškarca osuđenog zbog pomaganja u seksualnom zlostavljanju dece. Zbog te afere iz politike se povukla i bivša Mađarova supruga Judit Varga, koja je bila na čelu liste Fidesa za Evropske izbore. Afera je izazvala šok u javnosti, s obzirom na to da je Orbanova vlada učinila zaštitu djece jednim od glavnih pitanja svoje politike.

Mađar je inicijalno izrazio bes zbog toga što su Novakova i Varga postale “žrtve Orbanovog sistema”, a onda je najavio da ulazi u politiku. Za svega četiri meseca uspio je da ostvari dvocifreni rezultat na evropskim izborima i da pokrene prijem Tise u Evropsku narodnu stranku (EPP), najjaču grupu u Evropskom parlamentu koju je Fides napustio 2021. kako bi izbegao da ga odatle isključe, navodi DW. Mađar i Varga su se u međuvremenu razveli.

Šta je sa Judit Vargom

Ona se u javnosti se retko pojavljivala od ostavke u februaru 2024, a njen potencijalni povratak na političku scenu stvorio bi jedinstvenu i kontroverznu situaciju, jer bi se prvi put u poslednjih 35 godina u Mađarskoj bivši supružnici – Varga i Mađar – našli jedno naspram drugog u političkom okršaju, i to pred izbore, rekao je u oktobru politički analitičar Atilla Tibor Nađ, piše espreso.

Sam Orban je prošlog ljeta rekao da je “bolno” što je Varga morala da ode iz politike, pohvalivši njen talenat i čak poručivši da “ima premijerske sposobnosti”.

