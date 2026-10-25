Hat-trick Harisa Tabakovića u austrijskom derbiju

Haris Tabaković odigrao je veličanstvenu utakmicu za svoj Salzburg.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine postigao je hat-trick u derbiju austrijske Bundeslige između Salzburga i LASK-a, potvrdivši još jednom da se nalazi u sjajnoj golgeterskoj formi.

Napadač Salzburga prvo je pogodio u 25. minuti, kada je svojoj ekipi donio izjednačenje na 1:1,pišu Vijesti

Samo četiri minute nakon početka drugog poluvremena, u 49. minuti, ponovo je zatresao mrežu domaćina.

Tu se nije zaustavio.

Tabaković je u nastavku susreta postigao i treći pogodak u 74. minuti, kompletiravši hat-trick i obilježivši derbi na najbolji mogući način.

Salzburg je kao gost tako savladao LASK rezultatom 3:1.

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