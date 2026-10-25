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Studentska lista: Apelujemo na građane da ne idu u Beograd, ostanite mirni i staloženi

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Objavljeno prije 55 minuta

Prema njihovim podacima, do 19 sati glasalo je 4.310.000 građana

Studentska izborna lista „Studenti pobeđuju“ objavila je da je, prema njihovim podacima, do 19 sati na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji glasalo 66,8 odsto birača, odnosno oko 4,31 milion građana. Predstavnici liste pozvali su građane da ostanu mirni, nastave da glasaju i ne odlaze u Beograd.Na konferenciji za novinare, održanoj otprilike pola sata prije zatvaranja biračkih mjesta, studenti su poručili da je izlaznost već premašila ukupnu izlaznost na parlamentarnim izborima 2023. godine.

– Prema našem uzorku, izlaznost do 19 sati iznosi 66,8 odsto. Kao što smo rekli u prethodnom obraćanju, taj procenat premašuje ukupnu izlaznost na parlamentarnim izborima 2023. godine, koja je iznosila 58,77 posto – poručili su predstavnici Studentske liste,piše Avaz

Mirni i staloženi
Prema njihovim podacima, do 19 sati glasalo je 4.310.000 građana.

– To je gotovo pola miliona više u odnosu na ukupan broj birača koji su glasali 2023. godine – istakli su.

Riječ je o procjenama Studentske liste zasnovanim na njihovom uzorku, a ne o konačnim zvaničnim rezultatima Republičke izborne komisije.Studenti su upozorili da glasanje još traje i da se na pojedinim biračkim mjestima i dalje stvaraju redovi.

– Građani, ostanite mirni i staloženi. Izborni proces još nije završen. Glasanje još traje. Na nekim mjestima i dalje su redovi – poručili su.

Podsjetili su da su pojedina biračka mjesta otvorena nakon sedam sati ujutro i da je tokom dana na nekima glasanje bilo privremeno prekinuto. Naglasili su da biračka mjesta ostaju otvorena najmanje do 20 sati i da svi koji se u trenutku zatvaranja zateknu u redu imaju pravo da glasaju.

Poštivanje izbornog procesa
– Još jednom podsjećamo sve da, ako se u 20 sati zateknete u redu na biračkom mjestu, imate pravo da glasate – rekli su,piše Avaz

Na kraju obraćanja studenti su građanima uputili poseban apel.

– Apelujemo na građane da ne idu u Beograd. Nemojte ostavljati svoje kontrolore same. U ovome smo zajedno. Hvala vam – poručili su predstavnici liste „Studenti pobjeđuju“.

Nisu dodatno obrazložili zbog čega pozivaju građane da ne putuju u Beograd.

Obraćanje je završeno pozivom na smirenost i poštovanje izbornog procesa do zatvaranja biračkih mjesta.


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