Studentska lista: Apelujemo na građane da ne idu u Beograd, ostanite mirni i staloženi

Studentska izborna lista „Studenti pobeđuju“ objavila je da je, prema njihovim podacima, do 19 sati na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji glasalo 66,8 odsto birača, odnosno oko 4,31 milion građana. Predstavnici liste pozvali su građane da ostanu mirni, nastave da glasaju i ne odlaze u Beograd.Na konferenciji za novinare, održanoj otprilike pola sata prije zatvaranja biračkih mjesta, studenti su poručili da je izlaznost već premašila ukupnu izlaznost na parlamentarnim izborima 2023. godine.

– Prema našem uzorku, izlaznost do 19 sati iznosi 66,8 odsto. Kao što smo rekli u prethodnom obraćanju, taj procenat premašuje ukupnu izlaznost na parlamentarnim izborima 2023. godine, koja je iznosila 58,77 posto – poručili su predstavnici Studentske liste,piše Avaz

Mirni i staloženi

Prema njihovim podacima, do 19 sati glasalo je 4.310.000 građana.

– To je gotovo pola miliona više u odnosu na ukupan broj birača koji su glasali 2023. godine – istakli su.

Riječ je o procjenama Studentske liste zasnovanim na njihovom uzorku, a ne o konačnim zvaničnim rezultatima Republičke izborne komisije.Studenti su upozorili da glasanje još traje i da se na pojedinim biračkim mjestima i dalje stvaraju redovi.

– Građani, ostanite mirni i staloženi. Izborni proces još nije završen. Glasanje još traje. Na nekim mjestima i dalje su redovi – poručili su.

Podsjetili su da su pojedina biračka mjesta otvorena nakon sedam sati ujutro i da je tokom dana na nekima glasanje bilo privremeno prekinuto. Naglasili su da biračka mjesta ostaju otvorena najmanje do 20 sati i da svi koji se u trenutku zatvaranja zateknu u redu imaju pravo da glasaju.

Poštivanje izbornog procesa

– Još jednom podsjećamo sve da, ako se u 20 sati zateknete u redu na biračkom mjestu, imate pravo da glasate – rekli su,piše Avaz

Na kraju obraćanja studenti su građanima uputili poseban apel.

– Apelujemo na građane da ne idu u Beograd. Nemojte ostavljati svoje kontrolore same. U ovome smo zajedno. Hvala vam – poručili su predstavnici liste „Studenti pobjeđuju“.

Nisu dodatno obrazložili zbog čega pozivaju građane da ne putuju u Beograd.

Obraćanje je završeno pozivom na smirenost i poštovanje izbornog procesa do zatvaranja biračkih mjesta.

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