Vučić objavio poraz: Izgubili smo izbore

Studentska lista je pobijedila, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik SNS-a, večeras, 25. oktobra.

Rekao je da u parlament Srbije ulazi samo SNS, Studentska lista i lista Mađara.

“Nemamo još konačne rezultate, na osnovu uzorka startifikovanog je jasno da smo ove izbore izgubili, pobedila je studentsko-blokaderska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105, niko drugi nije ušao u skupštinu”, rekao je Vučić,pišu https://www.nezavisne.com/novosti/ex-yu/Vucic-Jasno-je-da-smo-izgubili-ove-izbore/989111

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