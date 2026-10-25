Region

Vučić objavio poraz: Izgubili smo izbore

9.1K  
Objavljeno prije 29 minuta

Studentska lista je pobijedila, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik SNS-a, večeras, 25. oktobra.

Rekao je da u parlament Srbije ulazi samo SNS, Studentska lista i lista Mađara.

“Nemamo još konačne rezultate, na osnovu uzorka startifikovanog je jasno da smo ove izbore izgubili, pobedila je studentsko-blokaderska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105, niko drugi nije ušao u skupštinu”, rekao je Vučić,pišu https://www.nezavisne.com/novosti/ex-yu/Vucic-Jasno-je-da-smo-izgubili-ove-izbore/989111


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh