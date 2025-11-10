Sriječena dva odvojena pokušaja atentata na predsjednika Sirije

Prema sirijskim i bliskoistočnim dužnosnicima, pokušaji atentata na al-Shaaru su spriječeni posljednjih mjeseci, što naglašava izravnu prijetnju s kojom se suočava dok pokušava učvrstiti vlast u Siriji, koju razdire 14-godišnji građanski rat.

Vijest o pokušaju atentata na al-Sharu stigla je u trenutku kada se Sirija trebala pridružiti globalnoj koaliciji predvođenoj SAD-om protiv skupine Islamska država, tijekom sastanka predsjednika Donalda Trumpa i sirijskog vođe u Bijeloj kući u ponedjeljak.

Al-Sharaa, koji je došao na vlast u prosincu prošle godine nakon što su islamističke pobunjeničke snage svrgnule predsjednika Bashara al-Assada , nastoji izgraditi imidž umjerenog vođe, navodi agencija.

Nada se da će sastanak s Trumpom potaknuti međunarodnu podršku naporima za oporavak i obnovu Sirije. Tijekom vikenda, sirijsko Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je nacionalnu akciju protiv IS-a, uhitivši više od 70 osumnjičenika, izvijestili su državni mediji.

Prema sirijskom sigurnosnom dužnosniku, uhićenja su izvršena na temelju obavještajnih podataka da ekstremisti ISIS-a planiraju operacije protiv vlade i manjinskih skupina.

Prije sudjelovanja u sirijskoj pobunjeničkoj ofenzivi krajem prošle godine u kojoj je svrgnut Assad, al-Shara je vodio islamističku skupinu Hayat Tahrir al-Sham, koja je prethodno bila podružnica al-Qaide u Siriji, ali je prekinula te veze 2016. godine.

Agencija je podsjetila da on vodi borbu protiv Islamske države više od desetljeća i proveo je niz uhićenja i vojnih operacija protiv te skupine.

