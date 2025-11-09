Svijet

“Turska čizma neće stupiti na naše tlo”

Objavljeno prije 52 minute

Portparolka izraelske vlade Šoš Bedrosijan ponovila je protivljenje Izraela raspoređivanju turskih vojnika u sastavu multinacionalnih snaga u Gazi, koje bi trebalo da preuzmu kontrolu od izraelskih Oružanih snaga IDF.

“Turska čizma neće stupiti na naše tlo”, kazala je ona novinarima, preneo je Times of Israel.

Plan američkog predsjednika Donalda Trampa o okončanju rata predviđa da Međunarodne stabilizacione snage postepeno preuzmu kontrolu bezbjednosti u Gazi.

Ove snage tek treba da budu formirane, a mnoge zemlje pozivaju na to da ove snage dobiju mandat od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Upitan ranije ovog mjeseca da komentariše izraelske primjedbe na turske snage u Gazi, američki ambasador u Turskoj, Tom Barak, izjavio je da će ta zemlja učestvovati u međunarodnim snagama.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens je prošlog mjeseca kazao da bi Ankara igrala “konstruktivnu ulogu”, ali da Vašington neće Izraelu nametati bilo šta, kada se radi o stranim trupama na njihovom tlu, podsjetio je Times of Israel.


