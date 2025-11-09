“Turska čizma neće stupiti na naše tlo”, kazala je ona novinarima, preneo je Times of Israel.

Plan američkog predsjednika Donalda Trampa o okončanju rata predviđa da Međunarodne stabilizacione snage postepeno preuzmu kontrolu bezbjednosti u Gazi.

Ove snage tek treba da budu formirane, a mnoge zemlje pozivaju na to da ove snage dobiju mandat od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Upitan ranije ovog mjeseca da komentariše izraelske primjedbe na turske snage u Gazi, američki ambasador u Turskoj, Tom Barak, izjavio je da će ta zemlja učestvovati u međunarodnim snagama.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens je prošlog mjeseca kazao da bi Ankara igrala “konstruktivnu ulogu”, ali da Vašington neće Izraelu nametati bilo šta, kada se radi o stranim trupama na njihovom tlu, podsjetio je Times of Israel.

