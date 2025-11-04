Trump pobijesnio, otvara nove frontove u ovoj zemlji, rat samo što nije počeo?! Vojska spremna, čeka se samo ovo!

Trampova administracija je počela detaljno planiranje nove misije slanja američkih trupa i obavještajnih oficira u Meksiko radi suzbijanja narko-kartela, prema rečima američkih zvaničnika koji su upoznati sa planovima.

Rane faze obuke za potencijalnu misiju, koja bi uključivala kopnene operacije unutar Meksika, već su počele. Međutim, raspoređivanje trupa u Meksiko nije neizbježno. Razgovori o obimu misije su u toku i konačna odluka još nije donijeta.

Amerika planira da otvori novi front u Meksiku

Američke trupe, od kojih bi mnoge bile iz Zajedničke komande za specijalne operacije, djelovale bi pod ovlašćenjem obavještajne zajednice Amerike.

Ova misija otvorila bi novi front u vojnoj kampanji Donalda Trampa protiv narko-kartela na zapadnoj hemisferi. Do sada se administracija fokusirala na Venecuelu i izvođenje udara na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu.

Misija koja se trenutno planira predstavljala bi raskid sa praksom prethodnih administracija, koje su tiho raspoređivale timove CIA, vojske i organa za sprovođenje zakona u Meksiko kako bi podržale lokalne policijske i vojne jedinice u borbi protiv kartela, ali nikada nisu preduzimali direktne akcije.

Ukoliko Tramp na kraju da zeleno svjetlo, administracija planira da drži misiju u tajnosti.

Prema misiji koja se planira, američke trupe u Meksiku bi uglavnom koristile napade dronovima za udare na laboratorije za drogu i članove i vođa kartela.

Tramp je ranije rekao da napadi šalju snažnu poruku kartelima da će se suočiti sa smrtonosnom kaznom ako pokušaju da prokrijumčare narkotike u SAD. On je nazvao trgovinu drogom koju obavljaju meksičke, venecuelanske i druge bande pretnjom po nacionalnu bezbednost.

CIA proširila operacije, Tramp hvalio Klaudiju Šejnbaum

Predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum je već dozvolila CIA da proširi nadzorne letove, što je započelo tokom Bajdenove administracije. Pod njenim vođstvom, Meksiko je:

Rasporedio 10.000 vojnika na granicu sa SAD

Povećao zaplene fentanila

Izručio 55 visokih članova kartela SAD

– Imam veliko poštovanje prema predsjednici Meksika, ženi za koju mislim da je izuzetna. Ona je veoma hrabra žena, ali Meksikom upravljaju karteli – rekao je Tramp prošlog mjeseca, piše espreso.

