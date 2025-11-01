Trojica Nijemaca stradala u italijanskim Alpama, za još dvoje se traga

Dvoje drugih se još uvijek vodi kao nestalo, dok su dvije osobe iz njihove grupe uspjeli preživjeti, javlja Il Messaggero.

Prema prvim informacijama, lavina je zahvatila dva odvojena planinarska tima. Prvi, u kojem su bila trojica alpinista, potpuno je zatrpan snijegom, a svi članovi te grupe su poginuli. U drugoj grupi, koju su činile četiri osobe, dvije su uspjeli izbjeći najgori ishod, dok se za preostalu dvojicu traga.

Akciju potrage i spašavanja vodi stanica Gorske službe spašavanja iz mjesta Solda, uz pomoć obližnjih jedinica, Gorske službe spašavanja finansijske policije, helikopterske službe Pelikan 3 i vatrogasaca u dolini.

Potraga se nastavlja i večeras, uz podršku dronova i helikoptera koji pretražuju područje lavine. Spasioci navode da su uvjeti na terenu izuzetno teški zbog nestabilnog snijega i smanjene vidljivosti.

Vlasti zasad nisu objavile identitete poginulih ni nestalih alpinista, ali je potvrđeno da svi dolaze iz Njemačke.

Facebook komentari