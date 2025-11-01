“Na sastancima i sa (ruskim predsjednikom Vladimirom) Putinom i sa (predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, izrazili smo našu odlučnost da pružimo svaku vrstu podrške početnom prekidu vatre i kasnijem trajnom miru. Nadam se da će se u bliskoj budućnosti pronaći srednji put između strana, otvarajući put da dva susjedna naroda ponovo žive jedan pored drugog u miru. Turska će nastaviti da pruža svaki doprinos u tom cilju”, poručio je turski lider.

Ocenio je da su ratovi, sukobi, nejednakost i nepravda praktično “okupirali dnevni red celog čovječanstva”.

“Trenutni sistem, koji su uspostavili pobjednici Drugog svjetskog rata, nažalost je nespojiv sa današnjom realnošću i zahtjevima. Zbog nepravednog sistema odlučivanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, on nije u stanju da proizvede rješenja za zajedničke probleme čovječanstva”, istakao je predsjednik Turske i dodao da nevini ljudi i dalje umiru u mnogim dijelovima svijeta.

Erdogan je naglasio da sudbina čovječanstva ne može biti prepuštena na milost i nemilost pet zemalja.

“Jasno je da sistemu, koji odlaže donošenje odluka čak i u najvećim humanitarnim krizama i najkonkretnijim kršenjima ljudskih prava, trebaju sviježe ideje, novi doprinosi i, naravno, restrukturiranje koje odražava aktuelne događaje”, istakao je.

“Nećemo pristati na ugnjetavanje”

Erdogan je ocjenio da ravnodušnost prema problemima u svom neposrednom ili regionalnom susjedstvu nije opcija ni za jednu zemlju.

“Bilo da je u pitanju Gaza, Avganistan ili Sudan, oni koji gledaju na smrt nevinih sa stavom: ‘Ovo nisu naši problemi’… ne mogu obećati svijetlu budućnost čak ni svojoj djeci, a kamoli čovječanstvu”, istakao je on.

Erdogan je naglasio da su oni koji šute pred nepravdom saučesnici u toj nepravdi i da Turska nikada neće pristati na ugnjetavanje.

“Ako djeca nastave da umiru od Azije do Afrike, uprkos svim mogućnostima, cijeloj tehnologiji i komunikacionoj revoluciji u posljednjih 20 godina, svi moramo da se zapitamo”, zaključio je predsjednik Turske.

