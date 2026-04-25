Rasprodate sve ulaznice za utakmicu BiH i Sjeverne Makedonije

Objavljeno prije 10 minuta

Ulaznice za prijateljsku utakmicu između fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije su rasprodate.

Objavljeno je to na platformi za prodaju karata Event.ba.„Zmajevi“ će 29. maja na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ odigrati ovaj susret koji će ujedno biti i svečani ispraćaj bh. tima pred odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Ekipa selektora Sergeja Barbareza planira još dvije provjere prije nastupa na Mundijalu,piše Vijesti

Kao potencijalni protivnici u generalnoj probi spominju se selekcije Paname i Alžira, iako te utakmice još uvijek nisu zvanično potvrđene.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu igrat će u grupi zajedno sa domaćinom Kanadom, Švicarskom i Katarom.

Prvi meč na programu je 12. juna u 21:00 sat protiv selekcije Kanade.


