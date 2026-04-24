Dječak (14) djevojčici skakao po glavi jer nije htjela da mu da broj

U centru Njujorka u ponedjeljak je došlo do nasilnog napada na petnaestogodišnju djevojčicu nakon što je, prema navodima, odbila da jednom dječaku (14) da svoj broj mobilnog telefona.

Prema informacijama iz istrage i svjedočenjima, dječak je djevojčicu zaustavio na ulici, nakon čega je situacija eskalirala u fizički napad. Ona je zadobila ozbiljne povrede i prevezena je na medicinsku obradu.

Dugo je uznemiravao

Majka povrijeđene djevojčice, Lusinda Aroho (Lucinda Arroyo), navodi da je njena kćerka već duže vrijeme bila izložena uznemiravanju od strane istog dječaka, koji pohađa istu školu. Kako tvrdi, dječak joj je ranije prilazio i insistirao na kontaktu, što je ona odbijala.

U ponedjeljak joj je, prema njenim riječima, ponovo prišao na ulici, a nakon što ga je još jednom odbila, došlo je do fizičkog napada.

Policija je saopštila da je dječak uhapšen i da se protiv njega vodi postupak.

Porodica u šoku

Majka povrijeđene djevojčice izjavila je da je porodica u šoku.

– Moja kćerka je i dalje jako potresena i cijeli joj se život promijenio u jednom trenutku", rekla je Lusinda Aroho, dodajući da je napadač uhapšen.

– Ovo nije bilo obično vršnjačko uznemiravanje, ovo je direktan napad. Mogao je da je ubije – kazala je.

Incident je snimljen nadzornim kamerama, a na snimku se vidi kako dječak zaustavlja djevojčicu na pješačkom prelazu i ulazi u verbalni sukob, nakon čega dolazi do fizičkog napada. Djevojčica pokušava da se udalji, ali je on sustiže i obara na tlo, nakon čega je nastala teža situacija,piše <a href="https://avaz.ba/vijesti/globus/1037599/uznemirujuci-snimak-djecak-14-djevojcici-skakao-po-glavi-jer-nije-htjela-da-mu-da-broj">Avaz</a>

Istraga o ovom slučaju je u toku.

