Kraj jedne ere: Adnan Ćatić najavio posljednju borbu karijere!

Objavljeno prije 3 minute

Bosanskohercegovački bokser Adnan Ćatić, poznatiji kao Feliks Šturm, objavio je da ulazi u posljednju borbu svoje profesionalne karijere.

Na svom zvaničnom profilu najavio je događaj pod nazivom “One last dance”, koji će se održati 11. jula u Porsche Areni u Štutgartu. Time će staviti tačku na dugogodišnju i uspješnu sportsku priču,piše Avaz

Tokom karijere bio je jedan od najuspješnijih boksera svoje generacije. Osvojio je svjetske titule u srednjoj kategoriji u WBO i IBF verziji, kao i u supersrednjoj kategoriji po WBA verziji. Njegov profesionalni skor iznosi 45 pobjeda, od čega 20 nokautom, uz šest poraza.

Ovaj oproštajni meč označava kraj jedne od najdužih i najtrofejnijih karijera u evropskom boksu.

Ćatić je godinama bio prepoznat kao borac koji je donosio velike titule i spektakle u ring. Njegov posljednji nastup u Štutgartu očekuje se uz veliku pažnju publike i emotivnu atmosferu.


