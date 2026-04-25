Krokodil upao u kuhinju luksuznog hotela u Zimbabveu

Snimci prikazuju kako 12 stopa dug vrhunski predator ulazi u hotel A’Zambezi River Lodge u Zimbabveu i penje se na pult u potrazi za hranom, na zaprepaštenje osoblja i gostiju.

Vjeruje se da je nilski krokodil došao iz obližnje rijeke Zambezi.

John Richards, britanski turist iz Portsmoutha koji je boravio u hotelu, rekao je za The Times: “Konobari su nam ispričali kako je jednostavno ušetao kao da je gost koji plaća i, kada nije mogao dobiti sto, raspitao se na recepciji.Pošto tamo nije bilo nikoga, zapravo je pokušao preći preko pulta kako bi ušao u kuhinju. Zatim je otišao do fotelje i legao na nju, pa se polako uputio prema terasi gdje su stolovi, i kako nije bilo hrane na meniju, smjestio se u vodeni ukras ispred hotela gdje je djelovao zadovoljno.”

Richards je dodao: “Konobar je rekao da postoji 24-satna posluga u sobu, ali samo za goste s rezervacijom.”

Zaposleni su obavijestili Upravu za nacionalne parkove i divlje životinje Zimbabvea (ZimParks), a krokodil je uklonjen bez izazivanja bilo kakve štete.

Richards je rekao: “Osiguranje i osoblje su pazili da se gosti ne približe, a zatim su stigli rendžeri i stručnjaci za divlje životinje s užadima i platnima, uspjeli ga uhvatiti, vezati i odnijeti.”

Nilski krokodili su mesožderni gmizavci i smatraju se jednom od najopasnijih vrsta krokodila. Iako ljudi nisu njihov primarni izvor hrane, ove životinje mogu napasti ljude kada su gladne ili kada im se ukaže prilika za lov.

Zbog svoje veličine, nilski krokodili mogu savladati ljude, često napadajući iz zasjede, zbog čega su odgovorni za stotine ljudskih smrti svake godine.

Luckmore Safuli, portparol ZimParksa, izjavio je da se krokodili mogu kretati po suhom kopnu “unutar prirodnog raspona i staništa vrste”.

Dodao je: “Nilski krokodil došao je iz obližnje rijeke Zambezi, sigurno je imobiliziran od strane našeg osoblja i vraćen u rijeku. Nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.”

Portparol hotela rekao je da ovo “nije prvi put da divlje životinje ulaze u okolinu objekta”,pišu Vijesti

U objavi na društvenim mrežama, hotel A’Zambezi River Lodge našalio se: “U petak smo imali ranu jutarnju posjetu neočekivanog gosta u restoranu Amulonga. Provjeravao je zašto kasni posluga u sobu. Bez pravila. Bez poziva. Bez rezervacije. Ovo je Zambezi – gdje divlje zaista znači divlje.”

Pride Khumbula, portparol hotela, rekao je: “Blizina divljine nije slučajna, već je sastavni dio identiteta objekta koji se nalazi u zaštićenom području koje slavi suživot, a ne razdvajanje.

Ovo nije prvi put da divlje životinje dolaze u blizinu, a naš iskusni tim je obučen da reaguje brzo i efikasno u takvim situacijama, kao što je bio slučaj i sada.”

