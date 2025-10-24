Dječak hitno prevezen u bolnicu, hirurzi zatečeni onim šta su pronašli

Trinaestogodišnjem dječaku na Novom Zelandu hirurški je odstranjen dio crijeva nakon što je progutao gotovo 200 izuzetno snažnih magneta. Prema riječima ljekara, dječak je otišao u bolnicu Tauranga žaleći se na jake bolove u trbuhu. Priznao je da je progutao stotinjak magneta otprilike sedmicu dana ranije, ali su ljekari kasnije otkrili da ih je zapravo bilo mnogo više, izvještava Science Alert.Magneti su se u njegovom tijelu čvrsto vezali jedan za drugi. Doktori su koristili rendgenske zrake kako bi otkrili četiri lanca magneta, raspoređena po različitim dijelovima njegovih crijeva. Tokom operacije, otkrili su da se ovi lanci nalaze u njegovom tankom crijevu i slijepom crijevu. Budući da su se magneti tako čvrsto vezali, uzrokovali su nedostatak protoka krvi i odumiranje dijela crijevnog tkiva zbog pritiska.

Hirurzi su morali ukloniti dio njegovog crijeva, ali se dječak dobro oporavio i mogao je napustiti bolnicu osam dana nakon operacije.

“Ovaj slučaj jasno pokazuje da gutanje malih, ali izuzetno snažnih magneta može biti fatalan”, rekao je za Science Alert Alex Sims, istraživač poslovnog prava na Univerzitetu u Aucklandu. “Mali, ali snažni magneti se prodaju kao zabavne igračke za odrasle i djecu, jer se mogu slagati u različite oblike ili koristiti kao sredstva za ublažavanje stresa. Nažalost, često dolaze u obliku malih, jarko obojenih loptica, što ih čini privlačnim djeci koja ih mogu progutati”.

Opasni trendovi mladih

Novozelandske vlasti nedavno su upozorile na opasan trend na društvenim mrežama u kojem se tinejdžeri podstiču da koriste magnete kao lažne pirsinge na jeziku, nosu ili usnama – koje često slučajno progutaju.

Novozelandske vlasti su 2013. godine zabranile prodaju magneta napravljenih od legure neodimijuma, željeza i bora nakon brojnih hospitalizacija. Takozvani neodimijumski magneti su 50 puta jači od običnih magneta.

Trinaestogodišnjak je rekao doktorima da je magnete kupio u kineskoj online prodavnici pod nazivom Temu. Doktori koji su liječili njegov slučaj kažu da je zabrinjavajuće koliko je teško u praksi provesti zabranu prodaje takvih proizvoda na Novom Zelandu.

“Vrlo je teško pratiti jer Komisija za trgovinu ima ograničena ovlaštenja za istragu i pritisak na strane online platforme da prestanu prodavati ove proizvode“, objašnjava Sims. “Vrlo je zabrinjavajuće kada djeca kupuju online bez nadzora. Roditelji bi trebali paziti da djeca ne kupuju sama – sve online kupovine treba obavljati ili barem nadgledati roditelj”,piše N1

Doktori i zdravstvene vlasti upozoravaju roditelje da odmah potraže medicinsku pomoć ako posumnjaju da je njihovo dijete progutalo magnete. Prema podacima bolnice Tauranga, više od tri četvrtine djece u takvim slučajevima zahtijeva operaciju ili endoskopiju.

