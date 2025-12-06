Objavljene najpopularnije turističke destinacije u 2026., pobjednik neočekivan

straživanje je obuhvatilo putnike koji planiraju privatna ili poslovna putovanja u idućih 12 do 24 mjeseca.

Sudionici ankete bili su putnici koji planiraju privatna ili poslovna putovanja u periodu od sljedećih 12 do 24 mjeseca, a rezultati upućuju na značajan porast interesa za destinacije izvan tradicionalnih evropskih turističkih ruta.

Odmah iza Mũi Néa smjestio se španski Bilbao, poznat po snažnoj kulturnoj ponudi i urbanom razvoju, dok treće mjesto zauzima kolumbijska Barranquilla, grad čija popularnost raste zahvaljujući bogatoj karnevalskoj tradiciji i investicijama u turizam,pišu Vijesti

Na listi se visoko našla i Philadelphia kao četvrta najpoželjnija destinacija, što potvrđuje sve veći interes putnika za američke urbane centre.

Peto mjesto pripalo je kineskom Guangzhouu, jednom od vodećih poslovnih i prometnih čvorišta u azijsko-pacifičkoj regiji.

Među deset najpopularnijih odredišta prema Booking-u nalaze se i Sal na Zelenortskim Otocima, brazilski Manaus, njemački Munster, indijski Kochi te australski Port Douglas.

Rezultati ankete odražavaju trend rasta potražnje za autentičnim iskustvima, egzotičnim lokacijama i srednjim urbanim centrima, uz naglasak na sigurnost koju putnici sve više očekuju.

Facebook komentari