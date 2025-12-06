Integralna pasta sa povrćem koju možete spremiti svakog dana

Postoji nešto posebno u receptima koji nam u najhaotičnijim danima donesu osjećaj smirenosti.

Dok jurimo između obaveza, kućnih poslova, posla i hiljadu malih detalja koji traže našu pažnju, često poželimo obrok koji je nježan prema stomaku, zdrav, a opet dovoljno ukusan da nam podigne raspoloženje.

Integralna pasta sa povrćem je upravo takav recept – topla, šarena i lagana, priprema se brže nego što stignete da pogledate prvi stori na Instagramu, a ostavlja utisak jela koje je pripremano sa pažnjom i ljubavlju.

Možda je baš zato posljednjih mjeseci “eksplodirala” na društvenim mrežama: žene je biraju kad žele nešto brzo, muškarci kada im treba dekorativan i jak obrok, a porodice jer je toliko prilagodljiva da svako može dodati nešto po svom ukusu.

Zašto je integralna pasta pravi izbor kad želite i zdravlje i ukus?

Dok klasična tjestenina daje instant sitost, integralna tjestenina pruža nešto što nam je u današnjem ritmu posebno potrebno – sporiju apsorpciju energije, bolju probavu i osjećaj lakoće nakon obroka.

U kombinaciji sa svježim povrćem, maslinovim uljem i biljem, ovo jelo postaje:

lagano, ali zasitno,

bogato vlaknima,

puno vitamina i minerala,

idealno za ručak u pokretu,

savršeno i kao brza večera kada nemate volje za komplikovanije recepte.

A najljepše je to što se sve sprema u jednoj šerpi i jednoj tavi.

Sastojci (za 2-3 osobe):

250-300 g integralne tjestenine

1 mala tikvica (ili 2 male)

1 paprika

1 crni ili crveni luk

2-3 čena bijelog luka

150-200 g svježeg povrća po izboru

3-4 kašike maslinovog ulja

So, biber

Svježe začinsko bilje: bosiljak, peršun, mirođija, origano

Nutritivni kvasac (opciono)

Kako se priprema integralna pasta sa povrćem?

1. Skuhajte tjesteninu tako da ostane “al dente”

Posolite vodu, ubacite tjesteninu i kuhajte prema uputstvu. Sačuvajte malo vode od kuhanja – to će biti vaš tajni sastojak za savršenu teksturu kasnije.

2. Povrće pripremite dok se tjestenina kuha

U dubljoj tavi zagrijte maslinovo ulje, zatim dodajte crni i bijeli luk.

Kada omekšaju, ubacite tikvicu, papriku i ostalo povrće koje imate pri ruci.

Pržite 5-7 minuta, taman da povrće zadrži svoju boju i blagu hrskavost.

3. Sve sjedinite i napravite savršenu, laganu pastu

Dodajte tjesteninu u tavu, promiješajte i, ako djeluje suho, dodajte kašiku-dvije vode od kuhanja.

Ovaj korak čini čuda – obrok postaje sočan i kremast bez ikakve pavlake.

4. Završni dodiri koji prave razliku

Dodajte svježe bilje, malo maslinovog ulja i nutritivnog kvasca po želji. To je cijela magija.

Kako pastu podići na “restoranski” nivo

Ako želite da obrok izgleda kao da je izašao iz kuhinje italijanskog restorana, probajte:

kašičica limunovog soka za osvježenje,

kašika pesta za jaču aromu,piše Avaz

šaka špinata na kraju – uvene za 20 sekundi,

nekoliko čeri paradajza za slatkastu svježinu,

malo ljutih pahuljica ako volite pikantno.

Jedan recept, sedam varijanti – i svaki put dobijete nešto novo, prenosi Telegraf.rs.

