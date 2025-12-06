Integralna pasta sa povrćem koju možete spremiti svakog dana

Postoji nešto posebno u receptima koji nam u najhaotičnijim danima donesu osjećaj smirenosti.
Dok jurimo između obaveza, kućnih poslova, posla i hiljadu malih detalja koji traže našu pažnju, često poželimo obrok koji je nježan prema stomaku, zdrav, a opet dovoljno ukusan da nam podigne raspoloženje.
Integralna pasta sa povrćem je upravo takav recept – topla, šarena i lagana, priprema se brže nego što stignete da pogledate prvi stori na Instagramu, a ostavlja utisak jela koje je pripremano sa pažnjom i ljubavlju.
Možda je baš zato posljednjih mjeseci “eksplodirala” na društvenim mrežama: žene je biraju kad žele nešto brzo, muškarci kada im treba dekorativan i jak obrok, a porodice jer je toliko prilagodljiva da svako može dodati nešto po svom ukusu.
Zašto je integralna pasta pravi izbor kad želite i zdravlje i ukus?
Dok klasična tjestenina daje instant sitost, integralna tjestenina pruža nešto što nam je u današnjem ritmu posebno potrebno – sporiju apsorpciju energije, bolju probavu i osjećaj lakoće nakon obroka.
U kombinaciji sa svježim povrćem, maslinovim uljem i biljem, ovo jelo postaje:
lagano, ali zasitno,
bogato vlaknima,
puno vitamina i minerala,
idealno za ručak u pokretu,
savršeno i kao brza večera kada nemate volje za komplikovanije recepte.
A najljepše je to što se sve sprema u jednoj šerpi i jednoj tavi.
Sastojci (za 2-3 osobe):
250-300 g integralne tjestenine
1 mala tikvica (ili 2 male)
1 paprika
1 crni ili crveni luk
2-3 čena bijelog luka
150-200 g svježeg povrća po izboru
3-4 kašike maslinovog ulja
So, biber
Svježe začinsko bilje: bosiljak, peršun, mirođija, origano
Nutritivni kvasac (opciono)
Kako se priprema integralna pasta sa povrćem?
1. Skuhajte tjesteninu tako da ostane “al dente”
Posolite vodu, ubacite tjesteninu i kuhajte prema uputstvu. Sačuvajte malo vode od kuhanja – to će biti vaš tajni sastojak za savršenu teksturu kasnije.
2. Povrće pripremite dok se tjestenina kuha
U dubljoj tavi zagrijte maslinovo ulje, zatim dodajte crni i bijeli luk.
Kada omekšaju, ubacite tikvicu, papriku i ostalo povrće koje imate pri ruci.
Pržite 5-7 minuta, taman da povrće zadrži svoju boju i blagu hrskavost.
3. Sve sjedinite i napravite savršenu, laganu pastu
Dodajte tjesteninu u tavu, promiješajte i, ako djeluje suho, dodajte kašiku-dvije vode od kuhanja.
Ovaj korak čini čuda – obrok postaje sočan i kremast bez ikakve pavlake.
4. Završni dodiri koji prave razliku
Dodajte svježe bilje, malo maslinovog ulja i nutritivnog kvasca po želji. To je cijela magija.
Kako pastu podići na “restoranski” nivo
Ako želite da obrok izgleda kao da je izašao iz kuhinje italijanskog restorana, probajte:
kašičica limunovog soka za osvježenje,
kašika pesta za jaču aromu,piše Avaz
šaka špinata na kraju – uvene za 20 sekundi,
nekoliko čeri paradajza za slatkastu svježinu,
malo ljutih pahuljica ako volite pikantno.
Jedan recept, sedam varijanti – i svaki put dobijete nešto novo, prenosi Telegraf.rs.