Vanredno stanje u ovoj državi: Vojska izlazi na ulice

U televizijskom obraćanju, Harry je najavio da će vanredno stanje uključivati ​​moguće raspoređivanje vojske za podršku policiji, kao i ograničenja određenih ustavnih prava, uključujući slobodu okupljanja i kretanja, izvijestila je AP.

„Ratovi se dobivaju djelima, a ne riječima“, rekao je Harry, dodajući da vlada u borbi protiv organiziranog kriminala prelazi „iz odbrane u ofanzivu“.

Od početka godine do kraja rujna u zemlji je zabilježeno 1690 ubistava , što je porast u odnosu na 1502 u istom razdoblju 2024. godine, prema policijskim podacima.

Odluka je donesena nakon što je bivša predsjednica Dina Boluarte smijenjena s dužnosti 10. oktobra u postupku opoziva u Kongresu, navodeći kao razlog njezin neuspjeh u učinkovitom odgovoru na porast kriminala.

Harry, koji je u to vrijeme bio predsjednik Kongresa, odmah je preuzeo dužnost šefa države.

Demonstracije su postale nasilne, u kojima je jedan civil izgubio život, a oko 100 ljudi je ozlijeđeno, uključujući nekoliko policajaca i novinara.

Unatoč nemirima, Harry je rekao da ne planira dati ostavku.

Prosvjedi, koji traju već mjesec dana, započeli su zahtjevima za veće plaće i bolje mirovine za mlade, ali su se proširili na šira pitanja poput borbe protiv korupcije, porasta kriminala i nezadovoljstva političkom elitom.

